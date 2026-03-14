Sal Da Vinci canta lo stesso brano su Rai 1 e Canale 5 nello stesso momento: il curioso “duello” televisivo

Sal Da Vinci

Sal Da Vinci protagonista su due reti nello stesso momento

La serata televisiva di sabato 14 marzo ha regalato agli spettatori un episodio decisamente insolito.

Protagonista assoluto Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026, che si è ritrovato – di fatto – a essere in onda contemporaneamente su Rai1 e su Canale 5.

Una situazione già nota agli addetti ai lavori, ma che in televisione ha creato un effetto quasi surreale per il pubblico che stava seguendo la prima serata.

Chi ha fatto zapping tra i due canali si è infatti trovato davanti a una scena davvero curiosa.

La coincidenza delle due esibizioni

Su Canale 5 andava in onda il concerto di Sal Da Vinci, registrato alcuni mesi fa e riproposto in prima serata dopo il grande successo ottenuto dal cantante a Sanremo.

Contemporaneamente, su Rai1, l’artista era ospite dello speciale musicale Sanremo Top, condotto da Carlo Conti.

Fin qui nulla di straordinario.

La vera sorpresa è arrivata quando, nello stesso identico momento, il cantante ha eseguito “Rossetto e Caffè” su Rai 1 mentre la stessa canzone veniva trasmessa nel concerto registrato su Canale 5.

Il risultato è stato un curioso effetto di “doppia esibizione” quasi sincronizzata.

Il momento surreale per chi faceva zapping

Per chi stava guardando la televisione quella sera, la scena ha assunto contorni quasi irreali.

Passando da un canale all’altro, si poteva ascoltare la stessa canzone cantata nello stesso momento, ma in due contesti completamente diversi.

Da una parte la diretta televisiva di Rai1.

Dall’altra la registrazione del concerto trasmessa da Mediaset.

Una coincidenza che, secondo molti osservatori, difficilmente può essere casuale.

La risposta di Rai1 alla mossa di Mediaset

La presenza di Sal Da Vinci su Canale 5 non era passata inosservata in Rai.

La decisione di Mediaset di trasmettere il concerto proprio dopo la vittoria sanremese del cantante è stata letta da molti come una mossa per sfruttare l’enorme popolarità conquistata dall’artista.

Rai1 ha quindi deciso di rafforzare la presenza di Sal Da Vinci nello speciale Sanremo Top, riportandolo in studio per eseguire due brani molto amati dal pubblico.

Oltre a Rossetto e Caffè, il cantante ha interpretato anche “Per sempre sì”, la canzone con cui ha conquistato la vittoria al Festival.

Carlo Conti aveva già scherzato sulla situazione

Nei giorni precedenti alla messa in onda della puntata, lo stesso Carlo Conti aveva ironizzato su questa singolare situazione televisiva.

Durante un’intervista radiofonica con Fiorello, il conduttore aveva sottolineato con una battuta che solo Rai1 avrebbe avuto Sal Da Vinci in diretta.

Una frase che, alla luce di quanto accaduto in televisione, è sembrata quasi una anticipazione di ciò che sarebbe successo.

Un episodio raro nella televisione italiana

Momenti simili sono piuttosto rari nella televisione italiana.

La presenza contemporanea dello stesso artista sulle due principali reti ammiraglie ha dato vita a una sorta di “duello televisivo” curioso e difficilmente replicabile.

Un episodio che ha fatto sorridere molti spettatori e che dimostra quanto la televisione generalista resti ancora capace di creare situazioni imprevedibili e memorabili.