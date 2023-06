Can Yaman si sfoga dopo i rumors su Giorgia Colomba e torna a parlare di Diletta Leotta

Lo sfogo social a distanza di alcune ore dall’indiscrezione sulla presunta relazione con l’interior design Giorgia Colombo. Can Yaman è sempre stato piuttosto riservato per quanto concerne le vicende sentimentali ed ha più volte riferito che non ama essere al centro del gossip.

Can Yaman smentisce la relazione con Giorgia Colombo

L’attore ha seccamente smentito i rumors sul possibile flirt con la 34enne estranea al mondo dello spettacolo. “Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate” – ha scritto la star delle serie tv senza fare giri di parole. “Inventate tutto a manetta, ma non è vero. Mai stato. Quando ne avevo una vera (Diletta Leotta) avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una cosa finta”.

Can Yaman ha spiegato che in caso di fidanzamento l’avrebbe comunicato ai suoi fan. “Ora che ho fatto una fatica assurda per allontanarmi dal mondo del gossip create tutte queste fidanzate non vere e volete far credere che lo siano. Se volete portare un po’di visibilità ad una persona fatelo pure ma io non c’entro nulla” – ha aggiunto l’attore.

‘Quando avevo una storia vera avete fatto di tutto per rovinarla’

“Cercate di vedere tutte le cose belle che faccio ultimamente e non le sciocchezze. Menomale che i miei fan ormai hanno imparato a non credere a nulla” – ha chiosato Can Yaman su Instagram Stories.