Can Yaman, chi è Giorgia Colombo: la milanese avrebbe stregato l’attore turco

Torna ad infiammare il gossip attesa di rivederlo sul piccolo schermo con nuovi progetti lavorativi. In questi mesi Can Yaman è stato impegnato nel Break The Wall Tour 2023 promosso dalla sua associazione. Tappe in cui non sarebbe mai stato avvistato in dolce compagnia.

Can Yaman sarebbe stato avvistato più volte con con Giorgia Colombo: l’indiscrezione di Dagospia

Nelle ultime ore Dagospia, in pillole di gossip, ha riferito che il tenebroso attore turco starebbe frequentando un’interior design milanese. Si tratta di Giorgia Colombo, bionda e appassionati di fitness e palestra. La 34enne è estranea al mondo della tv e dello spettacolo ed è seguita da 16mila follower su Instagram.

Sul profilo social pubblica soprattutto gli scatti dei suoi allenamenti e selfie. Ancora non ci sono immagini che li ritraggono insieme. Secondo il portale di Roberto D’Agostino Can Yaman sarebbe stato avvistato con lei più di una volta per le vie di Milano.

L’interior design con la passione per la palestra

Al momento nessuno dei due ha smentito il flirt che in queste ore ha scatenato i fan della star delle serie tv. Dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, ora fidanzata con il calciatore Loris Karius e in dolce attesta, sono stati attribuiti numerosi love story a Can Yaman, mai confermate dall’attore.

Si parlato anche di un avvicinamento a Francesca Chillemi, con la quale ha recitato nella serie Viola come il mare, smentito dai diretti interessati. Ora il nuovo gossip con Giorgia Colombo… Chissà che il 33enne non abbia trovato nuovamente l’amore nel Bel Paese.