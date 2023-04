Can Yaman in campo per i DonatoriNati: fan in visibilio in Piazza di Spagna

Da sempre in prima linea per iniziative benefiche e sociali, Can Yaman è stato protagonista allo stand DonatoriNati in Piazza di Spagna, a Roma, in occasione delle celebrazioni per i 171 anni della Polizia di Stato.

Can Yaman sulla scala della Trinità dei Monti

Can Yaman allo stand DonatoriNati, si ferma Piazza di Spagna

L’attore turco è testimonial dell’iniziativa e la notizia della sua partecipazione all’evento di mercoledì 12 aprile ha infiammato i fan che hanno raggiunto la Capitale per strappare un selfie e un abbraccio con la star delle serie tv turche che lo scorso autunno ha fatto il suo esordio in una produzione italiana con la fiction Mediaset Viola come il mare. Come sempre accade in queste occasioni Can Yaman non si è sottratto all’affetto del pubblico e si è prestato sorridente e con la massima disponibilità alle richieste delle ammiratrici.

Fisico statuario, capelli legati alla nuca, camicia bianca ma la l’attore turco avrebbe mandato in visibilio Piazza di Spagna con qualsiasi look. Accolto dal presidente di DonatoriNati, Claudio Saltari, Can Yaman è stato seguito dalla polizia per tutta la durata dell’evento ed anche quando si è allontanato sulla scalinata di Trinità dei Monti seguito da una processione di fan.

Can Yaman allo stand di DonatoriNati in Piazza di Spagna

si è unito al nostro appello a donare.

Per i 171 anni della Polizia di Stato l’associazione ha organizzato in tutta Italia una serie di iniziative in linea con l'esserci sempre… pic.twitter.com/gpyQMzj64f — 𝑪𝒂𝒏 𝒂𝒍𝒕𝒊𝒏 𝒌𝒂𝒍𝒑𝒍𝒊 ♡ (@CanKalpli) April 12, 2023

‘Sono orgoglioso di aver rinnovato la mia promessa per incitare i giovani a donare’

“Sono orgoglioso di aver rinnovato la mia promessa di donazione per incitare i giovani a donare, un gesto importante per aiutarci tutti. Ringrazio la Polizia di Stato per avermi dato questa occasione e in particolare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia Lamberto Giannini, per l’affetto dimostrato. Un grazie all’associazione “Donatorinati” e al suo presidente Claudio Saltari” – ha riferito Can Yaman che da marzo è impegnato nel Break the Wall tour con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul disagio giovanile.