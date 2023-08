Candelaria Solorzano, la nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera potrebbe essere a rischio dopo un video

Prenderà il posto di Ainett Stephens nel ruolo della Gatta Nera de Il Mercante in Fiera, che tornerà in onda su Rai 2 dal 18 settembre con la conduzione di Pino Insegno, ma è già finita nella bufera.

Candelaria Solorzano mette in imbarazzo Pino Insegno: il video con un tabacco particolare e l’accendino

La modella argentina Candelaria Solorzano Ayusa sarà la nuova musa del programma televisivo. Ha 28 anni, da tempo vive a Milano ed è molto attiva suo social con il profilo Instagram seguito da oltre 70.000 follower tra shooting e scatti mozzafiato che infiammano i fan. Nelle ultime ore è circolato sui social un video che potrebbe mettere in imbarazzo Pino Insegno e gli autori de Il Mercante in Fiera.

Il video è stato pubblicato da Giuseppe Candela su Dagospia e ritrae Candelaria Solorzano in barca con alcuni amici che si scatenano in balle e coreografie particolari mentre la modella argentina è impegnata a maneggiare del tabacco particolare e un accendino.

La modella argentina ha preso il posto di Ainett Stephens nel ruolo della Gatta Nera

Non ci sono certezze su quello che sta preparando la nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera ma la questione potrebbe finire nella lente di ingrandimento dei vertici Rai in ragione anche del nuovo corso della tv di Stato. Alcune settimane fa Pino Insegno era stato protagonista di un botta e risposta con Ainett Stephens per aver affermato che la modella venezuelana “era diventata un po’ grande” per il ruolo di Gatta Nera.