Telecinco non ‘censura’ la scena ad alto tasso erotico a Temptation, in Italia piovono critiche a Pier Silvio Berlusconi

Claudia Martinez protagonista delle scene audaci con il tentatore

La scena che accende la Spagna e riapre il dibattito sul reality estremo

La Isla de las Tentaciones torna nell’occhio del ciclone ma soprattutto fa discutere l’approccio diverso di Mediaset España rispetto a quanto accade in Italia. La versione iberica di Temptation Island, Telecinco ha trasmesso una scena ad altissimo contenuto erotico tra due partecipanti. Un momento considerato dagli osservatori televisivi come il più esplicito mai mostrato nella storia del programma, in un format che già in passato aveva spinto il limite della narrazione sentimentale e delle dinamiche di coppia.

La sequenza, ripresa dalle telecamere a infrarossi, ha immortalato l’incontro ravvicinato tra Claudia Martinez, fidanzata ufficiale di Gilbert, e il tentatore Gerard Moreno. Le immagini, trasmesse integralmente durante il falò, hanno lasciato il compagno storico della ragazza visibilmente scosso, provocando un’ondata di reazioni tra pubblico, critica e addetti ai lavori.

Perché in Spagna si trasmette e in Italia no

La scelta editoriale non è nuova per Mediaset España, che da anni adotta un’impostazione molto più permissiva rispetto alle reti italiane del gruppo. In Spagna scene ad alto contenuto erotico, pur senza dettagli espliciti, sono considerate parte integrante del racconto dei reality centrati sulle dinamiche sentimentali.

Un approccio diametralmente opposto a quello di Pier Silvio Berlusconi, che nell’ultimo anno ha intrapreso una profonda operazione di “pulizia” dei contenuti italiani, imponendo linee guida più rigide a programmi come Grande Fratello e Temptation Island. Nelle versioni italiane, infatti, eventuali momenti intimi vengono sistematicamente oscurati, sfumati o esclusi dal montaggio.

La distanza tra i due modelli ha riacceso il dibattito: mentre in Spagna la tv generalista mostra senza esitazioni dinamiche passionali, in Italia la linea editoriale punta a una maggiore moderazione.

Il video diventa virale in Italia e scoppia la polemica social

Il 28 novembre un account italiano su X ha condiviso il video della puntata — confondendo ironicamente il programma con il “Gran Hermano” — accompagnato dalla frase: «Ecco cosa succede se Pier Silvio Berlusconi vede la televisione spagnola».

Il filmato ha superato le 100.000 visualizzazioni in poche ore, rimbalzando tra meme, commenti sarcastici e riflessioni sulla differenza culturale e televisiva tra Italia e Spagna.

Il confronto tra le due linee editoriali ha alimentato discussioni sul concetto di “trash”, sulla libertà del mezzo televisivo e sulla trasformazione dei reality show sotto la guida del management italiano.

Claudia, Gerard e Gilbert: la triangolazione più discussa dell’edizione

Claudia Martinez, 27 anni, e Gerard Moreno, 29, sono ormai la coppia più chiacchierata della stagione. Il fidanzato ufficiale Gilbert ha anticipato di voler chiudere definitivamente la relazione, alimentando ulteriormente il racconto mediatico attorno alla vicenda.

La produzione del programma ha confermato che il falò finale verrà trasmesso nel mese di dicembre, con attenzione altissima da parte del pubblico.

Non è la prima volta che un episodio simile scuote la televisione spagnola: pochi mesi fa, un’altra coppia aveva catalizzato l’attenzione dei media iberici per una dinamica sentimentale esplosa davanti alle telecamere. Pochi mesi fa furono Anita e Montoya a finire al centro dell’attenzione mediatica dei media spagnoli per il tradimento di lei e la reazione del partner davanti alle immagini del rapporto intimo consumato dalla partner con il tentatore