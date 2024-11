Buon onomastico Andrea, oggi 30 novembre: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 30 novembre S. Andrea, apostolo di Gesù Cristo e venerato sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa. Secondo la tradizione, probabilmente, Andrea, originario di Betsaida, non era il nome originario del fratello di Pietro apostolo. Con quest’ultimo lavorava come pescatore e Gesù lo invitò a seguirlo ed a diventare “pescatore di anime”. Prima di seguire il Messia, Andrea era stato discepolo di Giovanni il Battista che gli indicò Gesù come agnello di Dio.

S. Andrea, il martirio per crocifissione

Il vangelo lo indica come uno degli apostoli più vicini al Cristo. Fu fondatore della sede episcopale di Bisanzio (Costantinopoli). Fino ad allora l’unico vescovato presente sul territorio asiatico era quello di Eraclea. L’apostolo morì martirizzato per crocifissione a Patrasso in Acacia nel 60 dc dove fu poi venerato come santo patrono della città. Durante il regno di Nerone e dopo aver predicato in Cappadocia, Bittinia, Galazia e Ponte Eusino. La tradizione vuole che Andrea fosse crocifisso su una Croce decussata comunemente conosciuta come la Croce di Sant’Andrea.

Le reliquie trasferite da Costantinopoli ad Amalfi

Il trasferimento delle spoglie ad Amalfi. Le reliquie dell’apostolo furono traslate da Patrasso a Costantinopoli dove rimasero fino al 1208 quando furono trasferite ad Amalfi dal cardinale Pietro Capuano. i. Nel XV secolo la testa di sant’Andrea fu portata a Roma dove venne posta in una teca in uno dei quattro pilastri principali della Basilica di San Pietro. Nel 2007 una reliquia del santo è stata consegnata dal vescovo di Amalfi al patriarca ecumenico Bartolomeo affinché fosse conservata nella cattedrale di San Giorgio in Costantinopoli.

Sant’Andrea protettore dei pescatori

Sant’Andrea è protettore dei fabbricanti di corde, dei pescatori, dei pescivendoli e delle giovani donne che cercano marito. Inoltre l’apostolo viene invocato contro malesseri quali i crampi, la dissenteria, la gotta, la paralisi, l’erispela e il torcicollo.

Significato del nome. Il nome Andrea è di origini greche e proviene dal nome Andréas, derivato dal termine anḗr (genitivo di andrós) che sta ad indicare la mascolinità dell’uomo. Altri studi, invece, riconducono il nome Andrea alla parola andréia. In entrambi i casi il suo significato letterale è “virilità” o “mascolinità”.

Buon onomastico Andrea – Andreina oggi 30 novembre, immagini da inviare WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi 30 novembre, in occasione della ricorrenza di S. Andrea in tanti proveranno a sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare, buon onomastico Andrea, Andreina. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare oggi 30 novembre, per gli auguri di buon onomastico.