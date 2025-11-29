Antonella Mosetti

Dal dolore alla rinascita: il racconto a cuore aperto

Nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Antonella Mosetti ha ripercorso un periodo della sua vita segnato da grande dolore. L’ex volto di Non è la Rai e naufraga dell’Isola dei Famosi ha perso da poco il padre, figura centrale nella sua storia personale.

Ha raccontato di aver conservato con sé molti oggetti a cui era legatissimo: vestaglie, profumi, felpe e un piccolo pupazzo di Babbo Natale che lei stessa gli aveva regalato durante la degenza. «Lo sento ancora vicino», ha confidato, spiegando che il sogno fatto durante l’Isola dei Famosi è stato uno dei momenti più intensi vissuti lontano da casa.

Il rapporto con la figlia Asia: un legame che non si è mai incrinato

Un capitolo importante del suo racconto è stato dedicato alla figlia Asia Nuccetelli, che oggi ha 29 anni e ha scelto una vita lontana dai riflettori.

«Convive da sei anni ed è felice», ha detto con orgoglio.

La Mosetti ha ricordato quanto la figlia sia stata spesso oggetto di critiche feroci, precisando però che Asia «non ha mai dato un problema» e che il loro legame è rimasto saldo anche nei momenti più difficili.

La battaglia contro la depressione e le perdite più dolorose

Dopo alcuni aborti spontanei – tre, ha rivelato – Antonella ha dovuto affrontare una depressione profonda.

«Non riuscivo a uscire dal letto, tutto mi dava fastidio. Non respiravo più», ha ammesso.

L’ultimo episodio, avvenuto quando aveva 42 anni, l’ha messa a durissima prova anche dal punto di vista fisico. Quel dolore l’ha portata a chiudersi all’amore e a mettere in discussione la propria vita.

Rientrata dall’Isola dei Famosi, ha scelto di rivoluzionare tutto: casa, abitudini, frequentazioni. Una scelta radicale per ritrovare equilibrio e identità.

Il nuovo amore: chi è Emanuele Cerroni

Dopo anni di delusioni e relazioni che l’hanno consumata emotivamente, nella vita di Antonella Mosetti è arrivato Emanuele Cerroni, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo.

All’inizio li univa un’amicizia serena, poi un sentimento crescente. «Non ero presa, ma mi faceva ridere, riflettere, mi calmava», ha raccontato.

Un punto di svolta è stato un viaggio a Marrakech, dove Emanuele l’ha raggiunta all’improvviso. «Tra cibo, musica e sorrisi, il mio cuore è ripartito».

Durante la puntata, Toffanin ha mostrato un video-messaggio del compagno che ha emozionato profondamente la showgirl. Emanuele l’ha descritta come una donna forte e complessa, capace di essere «amica, confidente, madre e una cuoca straordinaria».

“Non è geloso: mi ha conosciuta così”, la libertà professionale e OnlyFans

La Mosetti, una delle prime celebrità italiane ad aprire un profilo OnlyFans, ha chiarito che il compagno non ha alcuna difficoltà con la sua attività.

«Mi ha conosciuta così e sa che non decide lui per me», ha dichiarato, ribadendo la centralità della libertà personale e del rispetto reciproco nella loro relazione.

Un nuovo inizio a 50 anni

Lo scorso agosto Antonella ha compiuto 50 anni, un traguardo che descrive come l’inizio di una nuova fase: «Mi sento piena di energia, anche se a volte me ne sento 80», ha scherzato. I suoi cani, dice, la tengono attiva e le danno una gioia quotidiana.

Oggi vive da sola, ma con un nuovo equilibrio, un amore solido e la volontà di costruire un futuro sereno. «Mi ha aperto il cuore», ha detto di Emanuele. E per la prima volta dopo tanto tempo, si sente davvero pronta a vivere, giorno dopo giorno.