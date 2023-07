Carlo Gilardi in Rsa, svolta Corte Europea dei diritti dell’uomo sul caso seguito da Le Iene: ‘Violati i diritti umani, imposto isolamento’

Svolta nella vicenda di Carlo Gilardi, il ricco benefattore di Airuno, in provincia di Lecco si trova infatti dal 27 ottobre 2020 in una Rsa contro la sua volontà.

La trasmissione Le Iene, in onda su Italia 1, ha dedicato numerosi approfondimenti e servizi negli ultimi anni, è arrivata a ricevere una sentenza dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo che ha stabilito una violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani per aver disposto il ricovero presso una residenza sanitaria assistenziale. La sentenza della Corte dichiara anche che “qualsiasi misura di protezione adottata nei confronti di una persona in grado di esprimere la propria volontà deve, per quanto possibile, riflettere i suoi desideri”.

Tenuto conto dell’impatto che la collocazione di Carlo Gilardi– si legge – sotto tutela giudiziaria ha avuto sulla sua vita privata, la Corte osserva che, sebbene le autorità giudiziarie si siano dedicate ad un’approfondita valutazione della situazione dell’interessato prima di procedere al suo collocamento in una casa di cura, esse non hanno cercato, in considerazione della particolare evidenza che sentivano di aver individuato, di adottare misure per mantenere le sue relazioni sociali e di mettere in atto un percorso specifico per favorire il suo ritorno a casa. Al contrario, a seguito del suo collocamento in casa di cura” a Gilardi “si è visto imporre un isolamento dal mondo esterno, e in particolare dalla sua famiglia e dai suoi amici”.

Inoltre viene evidenziato che “Tutte le visite e le telefonate erano filtrate dal suo amministratore o dal giudice tutelare, ed una delle poche persone autorizzate a vedere in questi tre anni era il sindaco del comune dove risiedeva. La Corte osserva, infine, che tale filtraggio è stato posto in essere non appena Carlo Gilardi è arrivato nella struttura, cioè prima della messa in onda sui canali nazionali del programma Le Iene” dice ancora la nota.

“Il Garante nazionale ricorda di aver cercato a più riprese, come documentato dalla Corte Edu nella pronuncia odierna, di interloquire con le Autorità responsabili affinché le misure vengano eliminate gradualmente e consentissero l’affermazione di quel margine di autodeterminazione che non può mai essere sottratto a qualsiasi persona”. In seguito a quanto è stato disposto Le Iene hanno diffuso una nota stampa.

“Mentre la Corte Europea dei diritti dell’uomo segnala una violazione, Le Iene‘, per la stessa vicenda, stanno subendo un processo per diffamazione in Italia. La trasmissione aveva inoltre chiesto di spostare il l Processo da Lecco per incompatibilità ambientale, richiesta che è stata negata dalla Cassazione”.