Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show: ‘Distrutto un capolavoro’ (VIDEO)

Carmen Di Pietro nelle vesti di Ornella Vanoni

Il momento clou: la “Vanoni” secondo Carmen

Nella puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 10 ottobre, Carmen Di Pietro ha interpretato L’appuntamento di Ornella Vanoni.

Un’esibizione destinata a restare negli annali del programma non per la voce, ma per il coraggio.

Il tentativo di riprodurre il tono sussurrato e sensuale dell’artista milanese si è trasformato in un’esibizione tanto imperfetta quanto esilarante

Il pubblico in studio ha reagito tra risate e applausi, mentre i giudici si sono lasciati andare a commenti ironici ma affettuosi.

L’ironia di Malgioglio

Il primo a rompere il ghiaccio è stato Cristiano Malgioglio, con la sua consueta verve:

“Se avessi saputo che Carmen Di Pietro avrebbe cantato L’appuntamento, sarei andato dal cardiologo. Hai distrutto un capolavoro!”.

Poi, con tono più dolce, ha aggiunto: “Ma sei così simpatica e ironica che non comprendo perché un regista bravo come Pieraccioni non ti prenda per un suo film”.

Pieraccioni: Sembrava Rockfeller”

Ospite speciale e quarto giudice della puntata di Tale e quale show, Leonardo Pieraccioni ha difeso la showgirl con ironia:

“Sono pazzo di lei. È fantastica! Mi ha ricordato il corvo Rockfeller e le zie ai matrimoni quando criticano l’abito della sposa. È come quando andavamo all’interrogazione senza sapere niente, ma ci si provava lo stesso. Va premiata premiata perché è meraviglioso che si butti senza paracadute”

Marcuzzi: “La voglio a casa che mi canta sempre”

Anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, divertita, ha chiesto a Carmen Di Pietro di rifare una strofa a cappella:

“La voglio a casa che mi canti tutto il giorno non resisto!”.

La show girl, prima di sottoporsi alla valutazione dei giudici, aveva ringraziato e salutato Ornella Vanoni.

Quando la simpatia batte la voce

La performance, pur criticata per la resa vocale, ha confermato la simpatia della showgirl, capace di trasformare una “disfatta canora” in un momento di pura leggerezza televisiva. La ‘ripetente’ di Tale e quale show in puntata è finita anche nel mirino di Gianni Ippoliti, concorrente in gara, che ha chiesto alla sua coach di aiutarlo a cantare male. “Mi piace troppo questo programma, voglio tornare l’anno prossimo come ripetente” – ha affermato ironicamente.

CARMEN DI PIETRO SEI LA PERSONA PIÙ IMPORTANTE CHE ABBIAMO IN ITALIA GRAZIE PER QUESTO SPETTACOLO MERAVIGLIOSO✈️😂 #taleequaleshow pic.twitter.com/kmNHFzxVEk — ❤️Erika❤️zia di penny💫🎀💘🌸 (@BiasiErika) October 10, 2025