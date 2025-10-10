Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show: ‘Distrutto un capolavoro’ (VIDEO)

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 10 Ott, 2025 - ore: 23:08 #Carmen Di Pietro, #Malgioglio, #Ornella Vanoni, #Pieraccioni, #Tale e quale show
Carmen Di Pietro nelle vesti di Ornella VanoniCarmen Di Pietro nelle vesti di Ornella Vanoni

Il momento clou: la “Vanoni” secondo Carmen

Nella puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 10 ottobre, Carmen Di Pietro ha interpretato L’appuntamento di Ornella Vanoni.
Un’esibizione destinata a restare negli annali del programma non per la voce, ma per il coraggio.

Il tentativo di riprodurre il tono sussurrato e sensuale dell’artista milanese si è trasformato in un’esibizione tanto imperfetta quanto esilarante
Il pubblico in studio ha reagito tra risate e applausi, mentre i giudici si sono lasciati andare a commenti ironici ma affettuosi.

L’ironia di Malgioglio

Il primo a rompere il ghiaccio è stato Cristiano Malgioglio, con la sua consueta verve:

“Se avessi saputo che Carmen Di Pietro avrebbe cantato L’appuntamento, sarei andato dal cardiologo. Hai distrutto un capolavoro!”.

Poi, con tono più dolce, ha aggiunto: “Ma sei così simpatica e ironica che non comprendo perché un regista bravo come Pieraccioni non ti prenda per un suo film”.

Pieraccioni: Sembrava Rockfeller”

Ospite speciale e quarto giudice della puntata di Tale e quale show, Leonardo Pieraccioni ha difeso la showgirl con ironia:

“Sono pazzo di lei. È fantastica! Mi ha ricordato il corvo Rockfeller e le zie ai matrimoni quando criticano l’abito della sposa. È come quando andavamo all’interrogazione senza sapere niente, ma ci si provava lo stesso. Va premiata premiata perché è meraviglioso che si butti senza paracadute”

Marcuzzi: “La voglio a casa che mi canta sempre”

Anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, divertita, ha chiesto a Carmen Di Pietro di rifare una strofa a cappella:

“La voglio a casa che mi canti tutto il giorno non resisto!”.

La show girl, prima di sottoporsi alla valutazione dei giudici, aveva ringraziato e salutato Ornella Vanoni.

Quando la simpatia batte la voce

La performance, pur criticata per la resa vocale, ha confermato la simpatia della showgirl, capace di trasformare una “disfatta canora” in un momento di pura leggerezza televisiva. La ‘ripetente’ di Tale e quale show in puntata è finita anche nel mirino di Gianni Ippoliti, concorrente in gara, che ha chiesto alla sua coach di aiutarlo a cantare male. “Mi piace troppo questo programma, voglio tornare l’anno prossimo come ripetente” – ha affermato ironicamente.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

X Factor, tensione tra Achille Lauro e Jake La Furia? ‘Sguardi gelidi e silenzi’, ma la verità è un’altra

Ott 10, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Mauro Marin, il coltello puntato verso di sé e le minacce al padre dell’ex: il vincitore del GF 10 a processo

Ott 9, 2025 Redazione
Gossip e TV

Francesca Fagnani multata in centro a Roma: lite con una vigilessa nel cuore del Ghetto

Ott 9, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Carmen Di Pietro imita Ornella Vanoni a Tale e Quale Show: ‘Distrutto un capolavoro’ (VIDEO)

Attualità

Dramma a Castelcucco: il consigliere comunale Matteo Forner muore schiacciato nella pressa

Gossip e TV

X Factor, tensione tra Achille Lauro e Jake La Furia? ‘Sguardi gelidi e silenzi’, ma la verità è un’altra

Attualità Notizie Audaci

Caso Garlasco, 750mila euro e auto: ‘contestato peculato’, Venditti non consegna i codici di accesso ai dispositivi

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.