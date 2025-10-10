Sposa lo sorprende a letto con una parente durante il ricevimento: nozze scandalo ad Alghero

Trova il marito con un'altra durante la cerimonia, nozze choc ad Alghero

Dal sogno all’incubo in pochi minuti

Doveva essere un giorno da ricordare, ma si è trasformato in uno scandalo da film.

Ad Alghero, in un elegante hotel sul mare, una cerimonia con oltre duecento invitati è finita nel caos dopo che la sposa ha sorpreso il marito a letto con un’altra donna, pare una parente stretta.

Secondo “La Nuova Sardegna”, la coppia, proveniente da un paese dell’hinterland sassarese, aveva organizzato un ricevimento curato nei dettagli, con piatti tipici, musica e balli fino a notte fonda.

La sparizione improvvisa e la scoperta

Durante la festa, lo sposo si è improvvisamente allontanato.

La moglie, insospettita dalla lunga assenza e dal telefono spento, ha iniziato a cercarlo insieme ad alcuni familiari e a un dipendente dell’hotel.

La ricerca si è conclusa nella stanza prenotata per la prima notte di nozze, dove la donna ha fatto la scoperta scioccante: lo sposo era con un’altra, forse la cugina o la sorella della sposa stessa.

Urla, tensione e caos tra gli invitati

La scena ha scatenato un parapiglia.

Tra urla, pianti e momenti di panico, la sposa avrebbe tentato di togliersi la fede, ferendosi leggermente a una mano.

Il personale dell’hotel è intervenuto per calmare la situazione, mentre molti invitati lasciavano la sala tra imbarazzo e incredulità.

In pochi minuti, la festa da sogno è finita nel silenzio più surreale.

Le reazioni e le conseguenze

Nessuno dei protagonisti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Secondo indiscrezioni, il matrimonio sarebbe già annullato e la famiglia della sposa avrebbe interrotto ogni rapporto con il marito.

Sui social, la notizia ha fatto il giro della Sardegna, diventando uno degli episodi più discussi della Riviera del Corallo. Come spesso accade in questi casi è scattata la corsa al lotto con i numeri legati al matrimonio ed al tradimento.