Carolyn Smith devastata dal dolore, il piccolo Scotty non ce l’ha fatta

Il piccolo Scotty non ce l’ha fatta. Pochi giorni fa Carolyn Smith aveva annunciato su Instagram che l’amato yorkshire si sarebbe sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al fegato.

Carolyn Smith in lacrime, lo yorkshire Scotty stroncato da un arresto cardiaco dopo l’operazione per il tumore al fegato

L’intervento sembrava essere andato per il meglio ma poi sono subito dopo sono sorte problematiche come raccontato tra le lacrime dalla coreografa e giudice di Ballando con le stelle sui social. “Non riesco neanche a parlare. L’operazione era andata bene ma sono subentrate complicazioni. Lui ha lottato (un po’ come me). Si pensava che potesse farcela, ma ha avuto un arresto cardiaco e non ce l’ha fatta. Scotty purtroppo non c’è più”. Carolyn Smith ha ricordato l’amato cagnolino che ha condiviso con lei un pezzo della sua vita. “Per sempre con me. Scotty non uscirà mai dal mio cuore. Mi manca così tanto”.

‘Scotty fu il primo a capire che avevo un brutto male’

Su Instagram sono numerose le foto che la ritraggono con l’amico a quattro zampe che riempiva le sue giornate. In un’intervista a Verissimo aveva parlato del male che aveva colpito lo yorkshire. “Ho avuto la notizia che Scotty ha un tumore al fegato. Questo mi ha devastata. Nei miei anni di cure ho fatto Pet, Tac, esami, non mi fa paura nulla, invece per lui sono stata male” – aveva riferito la coreografa ricordando che Scotty era stato il primo a rendersi conto del suo tumore.