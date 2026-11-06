Morgan Fairchild, la mamma di Chandler in Friends sbarca su OnlyFans a 76 anni e rivela cosa pubblicherà

Morgan Fairchild

L’attrice che interpretava Nora Tyler Bing ha scelto la piattaforma in abbonamento per condividere contenuti e avvicinarsi ai fan:

A 76 anni ha deciso di sperimentare una nuova strada per restare in contatto con il suo pubblico, ma ha subito messo le cose in chiaro: nessuna foto provocante e nessun contenuto esplicito. Morgan Fairchild, volto amatissimo della televisione americana e indimenticabile interprete di Nora Tyler Bing, la madre di Chandler nella sitcom Friends, ha aperto un profilo su OnlyFans.

Una scelta che ha inevitabilmente attirato l’attenzione, soprattutto per la notorietà dell’attrice e per il legame con una delle serie più popolari degli anni Novanta. Ma chi si aspetta contenuti piccanti resterà deluso. Fairchild ha spiegato che il suo progetto è molto diverso da quello che spesso viene associato alla piattaforma.

«Non pubblicherò contenuti di quel genere»

In un’intervista a People, l’attrice ha raccontato con ironia la nuova esperienza: «Sto pubblicando nuove foto e video. E prima che qualcuno lo chieda, no, non di quel genere!». Il suo obiettivo è condividere momenti personali, parlare liberamente e mostrare ai follower anche il lato più leggero e spontaneo della propria quotidianità.

«Per lo più, si tratta solo di me che faccio la sciocca e parlo di quello che mi passa per la testa», ha precisato. Un’iniziativa nata anche grazie all’incoraggiamento di alcune amiche che avevano già scelto di utilizzare il servizio.

«Diverse mie amiche hanno iniziato a usare OnlyFans e mi hanno incoraggiata a provarlo. E avevano ragione! È stato davvero divertente trovare nuovi modi per entrare in contatto con i miei fan!», ha raccontato a Entertainment Weekly.

Per questa nuova avventura Fairchild ha avviato una collaborazione con Creators Inc, società che ha lavorato anche con altre attrici conosciute dal pubblico televisivo e cinematografico, tra cui Shannon Elizabeth, Jamie Pressly e Denise Richards insieme alla figlia Sami Sheen.

Da Friends a Murphy Brown: una carriera tra serie cult e premi

Per milioni di spettatori, Morgan Fairchild resterà soprattutto Nora Tyler Bing, la madre di Chandler Bing, interpretato da Matthew Perry, in Friends. Il suo personaggio, apparso nella celebre sitcom degli anni Novanta, contribuì a regalare alcuni momenti memorabili alla serie.

La sua carriera, però, va ben oltre il ruolo nella produzione che ha fatto la storia della televisione. L’attrice ha recitato anche in Roseanne, Due uomini e mezzo, Cybill e Murphy Brown, serie per la quale ha ottenuto un Emmy. Tra le esperienze più recenti figura anche una partecipazione ricorrente a General Hospital, tra il 2022 e il 2023.

Ha inoltre preso parte al film televisivo Ladies of the ’80s: A Divas Christmas, accanto ad altre interpreti molto popolari come Nicollette Sheridan, Loni Anderson, Donna Mills e Linda Gray.

Il segreto della forma a 76 anni: «Non ho mai bevuto né fumato»

Fairchild ha parlato in passato anche del proprio rapporto con l’età e della scelta di mantenere uno stile di vita attento alla salute. In un’intervista al Daily Mail del 2023 aveva spiegato di aver cercato per tutta la vita di seguire abitudini sane.

«Non ho bevuto, fumato né assunto droghe», aveva raccontato, aggiungendo che le feste e gli eccessi possono lasciare il segno con il passare degli anni. L’attrice aveva attribuito grande importanza anche all’alimentazione, ricordando le proprie origini texane e la necessità di modificare alcune abitudini a tavola.

«È tutta una questione di alimentazione», aveva spiegato, sottolineando quanto sia importante informarsi sulla nutrizione e sulle diverse terapie.

Oggi, a 76 anni, Fairchild dimostra di voler continuare a sperimentare e a sorprendere il pubblico. Questa volta non con un nuovo ruolo sul set, ma con una scelta digitale che le permette di raccontarsi direttamente ai fan, senza rinunciare alla sua ironia.