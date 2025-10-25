Carolyn Smith, nuova battaglia contro il tumore: ‘Ho ripreso il mio percorso oncologico’

Carolyn Smith

L’annuncio della coreografa a Ballando con le Stelle

La televisione si ferma per un attimo davanti alla vita reale. Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 25 ottobre, Carolyn Smith, presidente di giuria del programma di Rai 1, ha annunciato in diretta di aver ripreso il percorso oncologico dopo anni di cure contro il tumore al seno. Una verità dura, pronunciata con la compostezza di chi conosce la fatica e, allo stesso tempo, la necessità di parlare.

Prima ancora di aprire la prima busta e dare inizio alle danze, Smith ha preso il microfono e con voce chiara ma ferma ha detto:

«Ho dovuto purtroppo ricominciare il mio percorso oncologico. Prima di cominciare vorrei dire a tutti una cosa: fate la prevenzione, fate gli esami, fate qualsiasi cosa si deve fare perché **non auguro a nessuno il mio percorso che dura da 10 anni e ancora non ne vengo fuori».

Lo studio è rimasto in silenzio. Milly Carlucci si è alzata per sostenerla:

«Noi siamo con te, ti appoggiamo sempre».

Con il sorriso di sempre, Carolyn ha chiuso il momento:

«Lo so, lo so. Ma ora parliamo di ballo. Lo show deve continuare».

E così ha aperto la busta e dato il via alla gara: «Paolo Belli e Anastasia Kuzmina». Ma quella frase – “ho ripreso il mio percorso oncologico” – ha attraversato il programma come un pugno allo stomaco: autentica, inevitabile, coraggiosa.

Dieci anni di lotta: la storia di Carolyn Smith

Sono dieci anni che la coreografa di origine scozzese combatte contro un carcinoma mammario particolarmente aggressivo. La diagnosi è arrivata nel 2015, come lei stessa ha ricordato in una recente diretta Instagram:

«Dieci anni fa mi hanno detto: hai un tumore. Sono ancora qua e sto facendo un cu*o grande come una casa per stare il meglio possibile. La mia situazione non è finita: mi curo costantemente e non posso dire di essere guarita. Ma io non mollo».

Il suo racconto è una lezione di resistenza quotidiana:

«Io mi sveglio ogni giorno pensando che sta andando bene. Lotto sempre con il sorriso perché la vita è bella nonostante i problemi. E ringrazio Dio di essere una ballerina: il ballo mi ha salvata».

Il valore dell’esempio pubblico e l’appello alla prevenzione

Smith non è nuova alla trasparenza sul tema della salute. Ha scelto da sempre di non nascondersi, trasformando il suo percorso in un messaggio di consapevolezza, soprattutto per le donne:

«Dovete fare prevenzione, gli esami, qualsiasi cosa. Non aspettate. La diagnosi precoce fa la differenza».

Nel suo intervento a Ballando, non c’era vittimismo. Solo realtà e responsabilità. Una donna pubblica che non teme di parlare della malattia perché parlare può salvare qualcun altro.

“Il vostro supporto mi tiene in piedi”: il legame con il pubblico

In uno dei momenti più intensi della sua diretta social, Carolyn ha ringraziato chi in questi anni non l’ha mai lasciata sola:

«Sorrido perché sono ancora qui a parlare con voi. Senza il pubblico e il vostro supporto sarebbe stata molto più dura. Il vostro affetto mi ha dato forza nelle giornate peggiori… e ora basta, altrimenti mi metto a piangere».

Una fragilità dichiarata senza pudore. Una gratitudine che chiude il cerchio tra televisione e vita, tra artista e spettatore.