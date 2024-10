Casa a prima vista, la richiesta di Jacopo e Gaia infiamma il web: ‘Ma di chi sono figli’

Fratello e sorella gemelli di Frosinone hanno deciso di chiedere aiuto agli agenti immobiliari di Casa a Prima vista, in onda su Real Time (Canale 31), per trovare una casa a Roma. I due giovani, 23 anni, hanno lasciato consulenti e telespettatori di stucco quando hanno riferito il budget che avevano a disposizione per acquistare l’abitazione nella Capitale.

Jacopo e Gaia hanno deciso di trasferirsi a 23 anni da Frosinone a Roma: ‘Vorremo acquistare un attico ai Parioli’

La puntata di lunedì 7 ottobre ha visto protagonisti gli agenti Blasco Pulieri, Nadia Meyer e Corrado Sassu che si sono ritrovati a fronteggiare le esigenze di Jacopo e Gaia che hanno deciso di trasferirsi da Frosinone a Roma per evitare di “fare avanti indietro” in quanto entrambi frequentano l’università nella città eterna. I due studenti hanno stupito quando hanno chiesto di aver intenzione di acquistare un attico in zona Parioli di almeno 150/200 metri quadrati con due bagni, cucina con open space, cabina armadio e un ampio spazio esterno per ospitare gli amici.

“Voglio vedere dove vogliono arrivare” – ha detto Nadia ma i gemelli 23enni hanno spiazzato tutti sostenendo di avere a disposizione un budget di 1 milione e 300 mila euro. “Ma di chi sono figli per potersi permettere una cifra del genere” – ha commentato un utente sui social. “Questi si candidano come la coppia più antipatica da quando esiste il programma”.

Il budget da 1 milione e 300mila euro infiamma il web

Jacopo è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza e sogna di diventare avvocato o magistrato. In trasmissione si è presentato in abito a doppio petto mentre la sorella vorrebbe seguire le orme del papà che è team manager di una scuderia motociclistica. Per l’occasione Gaia indossava un chimono. Alla fine i due gemelli hanno scelto la casa di Nadia Mayer.