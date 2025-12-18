‘Sono stato usato e buttato’: Daniele Dal Moro riapre la ferita della squalifica al GF Vip e attacca Signorini

L'episodio che portò alla squalifica di Daniele Dal Moro

A tre anni dalla squalifica, l’ex gieffino pubblica chat e video: “Una vergogna, disparità di trattamento”

Tre anni sono passati, ma per Daniele Dal Moro il Grande Fratello Vip non è mai davvero finito. L’ex tronista torna a riaprire una delle pagine più controverse della sua esperienza televisiva con un lungo sfogo social, carico di rabbia e amarezza, in cui definisce la sua squalifica “ingiusta” e il programma “una vergogna”.

Lo fa pubblicando il video integrale dell’episodio che lo portò fuori dalla Casa e una serie di screenshot di conversazioni private, comprese chat con Alfonso Signorini.

“Sette mesi spremuto come un calzino”

Dal Moro rivendica il suo ruolo centrale nel reality e il peso psicologico accumulato: «Sono stato squalificato a dieci giorni dalla fine, dopo sette mesi da protagonista. Dopo aver dato anima e cuore». Parole che raccontano un rapporto vissuto come totalizzante e poi interrotto bruscamente.

Secondo l’ex gieffino, la produzione avrebbe ignorato lo stato emotivo dei concorrenti, sottoposti a una pressione continua: «E avete la faccia tosta di chiamarlo reality».

L’episodio con Oriana e la versione di Dal Moro

Al centro resta il confronto acceso con Oriana Marzoli, all’epoca sua compagna. Dal Moro minimizza l’accaduto, definendolo un normale battibecco di coppia esasperato dal contesto: «Condividevamo il letto da mesi. Battibecchi come succede in qualsiasi relazione».

Per lui, la squalifica sarebbe stata una reazione sproporzionata rispetto a episodi ben più gravi avvenuti in altre edizioni.

Le accuse più pesanti: “Trattamento diverso”

Il punto più duro arriva quando parla di disparità di trattamento: «In tante edizioni non è stato preso nessun provvedimento per episodi realmente gravi». Dal Moro sostiene di non voler tirare in ballo terze persone, ma lascia intendere che il pubblico “non è stupido”.

A rafforzare il tutto, pubblica chat private, tra cui uno scambio con Signorini subito dopo la squalifica, in cui parla di “vergogna” e promette che “qualcuno la pagherà”.

#DanieleDalMoro pubblica il video integrale che ha portato alla sua squalifica del #GfVip 🔥 cosa ne pensate? pic.twitter.com/uUXi8tmvFJ — MondoTV24 (@MondoTV241) December 18, 2025

Il messaggio misterioso e una ferita mai chiusa

Nelle ultime ore, Dal Moro ha condiviso anche uno screenshot di una conversazione WhatsApp senza nome: «Mi sei entrato dentro. Non perdiamoci di vista». Un messaggio che alimenta interrogativi e riaccende il dibattito.

Tre anni dopo, mentre il Grande Fratello va avanti e cambia protagonisti, Dal Moro resta fermo a quella porta chiusa. Non per nostalgia, ma per chiedere — ancora — giustizia.