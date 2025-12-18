Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

‘Sono stato usato e buttato’: Daniele Dal Moro riapre la ferita della squalifica al GF Vip e attacca Signorini

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 18 Dic, 2025 - ore: 21:12 #Alfonso Signorini, #Daniele Dal Moro, #GF VIP, #Oriana Marzoli
Daniele Dal Moro squalificato dopo il discusso gesto con Oriana MarzoliL'episodio che portò alla squalifica di Daniele Dal Moro

A tre anni dalla squalifica, l’ex gieffino pubblica chat e video: “Una vergogna, disparità di trattamento”

Tre anni sono passati, ma per Daniele Dal Moro il Grande Fratello Vip non è mai davvero finito. L’ex tronista torna a riaprire una delle pagine più controverse della sua esperienza televisiva con un lungo sfogo social, carico di rabbia e amarezza, in cui definisce la sua squalifica “ingiusta” e il programma “una vergogna”.

Lo fa pubblicando il video integrale dell’episodio che lo portò fuori dalla Casa e una serie di screenshot di conversazioni private, comprese chat con Alfonso Signorini.

“Sette mesi spremuto come un calzino”

Dal Moro rivendica il suo ruolo centrale nel reality e il peso psicologico accumulato: «Sono stato squalificato a dieci giorni dalla fine, dopo sette mesi da protagonista. Dopo aver dato anima e cuore». Parole che raccontano un rapporto vissuto come totalizzante e poi interrotto bruscamente.

Secondo l’ex gieffino, la produzione avrebbe ignorato lo stato emotivo dei concorrenti, sottoposti a una pressione continua: «E avete la faccia tosta di chiamarlo reality».

L’episodio con Oriana e la versione di Dal Moro

Al centro resta il confronto acceso con Oriana Marzoli, all’epoca sua compagna. Dal Moro minimizza l’accaduto, definendolo un normale battibecco di coppia esasperato dal contesto: «Condividevamo il letto da mesi. Battibecchi come succede in qualsiasi relazione».

Per lui, la squalifica sarebbe stata una reazione sproporzionata rispetto a episodi ben più gravi avvenuti in altre edizioni.

Le accuse più pesanti: “Trattamento diverso”

Il punto più duro arriva quando parla di disparità di trattamento: «In tante edizioni non è stato preso nessun provvedimento per episodi realmente gravi». Dal Moro sostiene di non voler tirare in ballo terze persone, ma lascia intendere che il pubblico “non è stupido”.

A rafforzare il tutto, pubblica chat private, tra cui uno scambio con Signorini subito dopo la squalifica, in cui parla di “vergogna” e promette che “qualcuno la pagherà”.

Il messaggio misterioso e una ferita mai chiusa

Nelle ultime ore, Dal Moro ha condiviso anche uno screenshot di una conversazione WhatsApp senza nome: «Mi sei entrato dentro. Non perdiamoci di vista». Un messaggio che alimenta interrogativi e riaccende il dibattito.

Tre anni dopo, mentre il Grande Fratello va avanti e cambia protagonisti, Dal Moro resta fermo a quella porta chiusa. Non per nostalgia, ma per chiedere — ancora — giustizia.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Rosy Viola, addio alla regina del neomelodico: Napoli piange una voce simbolo

Dic 18, 2025 Redazione
Gossip e TV

Amadeus, la Rai chiude la porta: ‘Il ritorno non rientra nei piani’, rumor gelati, Fiorello ironizza

Dic 18, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

‘Ornella Vanoni sopravvalutata’: Edoardo Vianello spiazza tutti, Caterina Balivo replica a La Volta Buona

Dic 18, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Rosy Viola, addio alla regina del neomelodico: Napoli piange una voce simbolo

Economia

Pensioni a rischio stop, maggioranza in tilt: cosa cambia (e cosa no) per chi deve andare in pensione

Gossip e TV

‘Sono stato usato e buttato’: Daniele Dal Moro riapre la ferita della squalifica al GF Vip e attacca Signorini

Gossip e TV

Amadeus, la Rai chiude la porta: ‘Il ritorno non rientra nei piani’, rumor gelati, Fiorello ironizza

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.