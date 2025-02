Cattelan non fa dietrofront sulla parodia su Roccaraso al Dopofestival: ‘Lo rifarei’

Alessandro Cattelan

“Modificare Montagne Verdi parlando di Roccaraso? “Lo rifarei, perché è quello che abbiamo fatto in queste serate, modificare le canzoni del festival legandole ad agganci di attualità”. Risponde così Alessandro Cattelan sulle polemiche social scatenatesi per quanto accaduto al Dopofestival le scorse sere.

Alessandro Cattelan nel mirino per l’ironia su Roccaraso e i napoletani con Montagne Verdi

In trasmissione era ospite Rocco Hunt che non ha particolarmente gradito, spiegandone poi i motivi in un post. Col brano si è ironizzato sulla vicenda di Roccaraso invasa dai pullman provenienti da Napoli per seguire la nota influencer campana Rita De Crescenzo. “Marcella Bella ha fatto diventare famose le montagne verdi con quel brano, questo è l’anno in cui una nuova montagna in Italia è diventata famosa” – spiega Cattelan.

‘Con Napoli ho un rapporto splendido’

Il conduttore tiene a sottolineare: “Con Napoli ho un rapporto splendido, quando ci vado vengo coccolato dalla gente e io faccio lo stesso con loro -aggiunge Cattelan- Anche ieri, parlando delle esibizioni dei duetti in trasmissione, tra le mie preferite c’erano Rocco Hunt e Clementino”.

Cattelan conclude poi citando il comico americano Ricky Gervais: “Lui dice che spesso si confonde il soggetto di una battuta con il bersaglio, qui il bersaglio era il fatto che basta un post di un’influencer a scatenare pulmann che invadono una cittadina”.

L'espressione di #RoccoHunt dice tutto. Sinceramente questa ve la potevate risparmiare e non chiamateci piagnucoloni perché ci sono modi e modi per fare ironia.

Le parole per me sono offensive,punto.

