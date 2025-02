Elodie e il giocattolo speciale nella sua borsa per allentare la tensione: il video virale a Sanremo 2025

Elodie

La sorpresa nel format “In the Bag” di Vogue Italia

Elodie, una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Dimenticarsi alle 7“, ha sorpreso tutti con un’inaspettata rivelazione nel format “In the Bag” di Vogue Italia. Poco prima della sua esibizione nella serata dei duetti, in cui ha interpretato “A mano a mano” e “Folle città” insieme ad Achille Lauro, la cantante ha condiviso con il pubblico il contenuto della sua borsa firmata Versace.

Il vibratore nero che ha fatto scalpore

Tra i vari oggetti presenti nella sua borsetta, quello che ha catturato maggiormente l’attenzione è stato un vibratore nero. Elodie lo ha mostrato con disinvoltura guardando in camera e accompagnandolo con una battuta ironica: “No, questo non è un telefono, ma queste sono giornate in cui c’è della tensione, quindi quando sei nervosa… vrrr”. Con questa dichiarazione, la cantante ha sdoganato con naturalezza un tema ancora considerato tabù, quello del piacere femminile.

Un messaggio di libertà e autodeterminazione

Elodie, da sempre icona di indipendenza e libertà espressiva, ha colto l’occasione per ribadire il suo impegno nella lotta contro i pregiudizi e le convenzioni sociali. La cantante ha spesso parlato apertamente di femminismo e del diritto delle donne di vivere il proprio corpo senza vergogna o giudizi esterni. “Occorre normalizzare la nudita femminile, non scandalizzarsi. Io sono una donna libera, libera di vestirmi come voglio e di mostrare il mio corpo come meglio preferisco”, ha affermato in passato.

Il sostegno della comunità LGBTQ+ e il pubblico di riferimento

Elodie ha sempre dichiarato di rivolgersi principalmente alle donne e alla comunità LGBTQ+, sottolineando che non cerca di conquistare un pubblico maschile eterosessuale: “Non m’interessa il pubblico maschile etero, l’unico – dice ridendo – è il mio fidanzato”. Con il suo stile e il suo carisma, continua a essere un punto di riferimento per chi si batte per la libertà di espressione e l’autodeterminazione.

Una nuova rottura dei tabù

La scelta di mostrare un oggetto legato alla sfera intima nel contesto sanremese ha scatenato un acceso dibattito sui social, tra chi ha apprezzato il suo gesto come un passo avanti nella normalizzazione del piacere femminile e chi lo ha giudicato provocatorio. In ogni caso, Elodie ha ancora una volta dimostrato di non avere paura di rompere gli schemi e di affrontare ogni argomento con spontaneità e ironia.

ELODIE CHE SI PORTA IL VIBRATORE IN BORSA A SANREMO NON CE LA POSSO FARE pic.twitter.com/GGIv3Sxhwv — riluttante (@maniconio) February 14, 2025