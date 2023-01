C’è posta per te torna dal 7 gennaio, un’attrice premio Oscar tra gli ospiti della nuova edizione

Grandi ospiti per la nuova edizione di C’è posta per te che tornerà in onda sabato 7 gennaio in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi punta a ripetere i record di ascolto delle passate edizioni con storie emozionanti, diatribe coinvolgenti ma anche momenti esilaranti.

C’è posta per te, l’attrice Charlize Theron ospite della nuova edizione

Non mancheranno i grandi ospiti nella veste di sorprese speciali per i destinatari della lettera. il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato che la nuova edizione sarà caratterizzata da presenze sensazionali. Tra questi Charlize Theron, premio Oscar e vincitrice di un Golden Globe, che lascerà senza parole uno (o una) dei suoi fan.

Non è stato precisato se l’attrice sarà ospite della prima puntata di C’è posta per te. Rumors indicano anche Stefano De Martino, Can Yaman e Luca Argentero tra i possibili protagonisti del programma televisivo di Canale 5 che coinvolge milioni di telespettatori dal 12 gennaio 2000. “È la trasmissione che mi toglie più energie ma anche quello che mi dà più soddisfazioni” – ha dichiarato in passato Maria De Filippi.