C’è posta per te, svolta e retroscena per Alessia Quarta dopo il ‘Ce l’aveva d’oro’

Un anno fa rivelò a C’è posta per te il tradimento del marito con la cugina. Alessia Quarta conquistò i telespettatori per le sue risposte dirette e genuine. “Ce l’aveva d’oro” – la risposta all’ormai ex partner che diventata iconica mentre Giovanni tentava di farsi perdonare. “Quella ha un tunnel” – aveva aggiunto tra le risate del pubblico in studio prima di chiudere la busta.

Alessia Quarta con l’ex marito

Alessia Quarta non perdonò il marito per il tradimento con la cugina, il boom su Instagram

Una delusione amorosa che l’ha portata alla ribalta con la napoletana che ha acquisito in poco tempo un importante seguito con Instagram con oltre 159mila follower che ha infiammato pochi giorni fa annunciando un’importante svolta nella sua vita. Alessia Quarta ha infatti ritrovato l’amore ed al nuovo compagno ha dedicato un pensiero sul profilo social:

“Avevo promesso a me stessa che mai più avrei regalato il mio cuore. Poi sei arrivato tu, hai lottato contro le mie paure, le mie insicurezze, i miei pianti e i miei drammi. Hai trasformato tutto in allegria, semplicità e sorrisi. A una come me che aveva bisogno di piccoli gesti hai regalato il tuo mondo. Non credo nei “per sempre” e forse nemmeno nell’ “AMORE” ma credo che qualcosa di importante ci sta legando ogni giorno! Grazie di esistere”. Poco si conosce del nuovo partner se non il nome, Emanuele.

La napoletana ha ritrovato l’amore: ‘Hai trasformato tutto in allegria, semplicità e sorrisi’

In un’intervista rilasciata a Radio Cusano è tornata poi a parlare della sua esperienza a C’è posta per te e del rapporto con l’ex marito. “Io ero convinta che la posta me l’avessero mandata dei parenti con cui non ci parliamo da anni. Quando ho visto lui però ho pensato subito che non avrei mai aperto la busta. Se l’ho risentito dopo la puntata? Ci siamo risentiti per questioni di separazione, ma nulla fuori da questo. Non l’ho più visto da quel momento” – ha spiegato Alessia Quarta sottolineando di non essere a conoscenza di suoi nuovi legami sentimentali.

Alessia Quarta sull’ex: ‘L’ho sentito solo per la separazione, non sogno la tv’

La napoletana ha spiegato che lavorare in tv non è il suo sogno e che non si sentirebbe a suo agio in certi programmi. “Non sogno la tv, non sono portata e non farei mai Uomini e Donne o Temptation Island perché sono troppo gelosa” – ha chiosato precisando che le resta il rammarico di non aver potuto conversare con Maria De Filippi. “Abbiamo registrato durante la pandemia e di conseguenza i contatti erano limitati in quel periodo”.