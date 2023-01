La nuova stagione di C’è posta per te ripartirà sabato 7 gennaio dalla storia di una relazione in crisi e da due super ospiti. Sono state diffuse nelle ultime ore le anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi. Non mancheranno le emozionanti sorprese ma è una coppia la protagonista del video diffuso in queste ore.

Una coppia in crisi protagonista della prima puntata di C’è posta per te

Un marito ed una moglie ed una relazione in crisi per un tradimento. La donna ha scritto al programma per riconquistare Stefano che ha accettato l’invito ma quando si è trovato di fronte alla consorte non le ha riservato tenere parole e le ha ricordato l’episodio che l’aveva fatto allontanare da lei. “Dovevo capirlo prima di fare determinate azioni.. Prima che la trovassi a casa di quella persona” – ha affermato per poi andarci giù pesante. “Lei è una serpe“.

“È una serpe” Non perdete l’appuntamento con #CePostaPerTe, da sabato in prima serata su Canale 5! pic.twitter.com/LoFxgyoZqA — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 5, 2023

Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo ospiti della puntata del 7 gennaio di C’è posta per te

I due super ospiti della puntata di sabato 7 gennaio di C’è posta per te saranno due amatissimi personaggi della tv. Per il terzo anno consecutivo l’attore Can Yaman sarà in trasmissione ed aprirà di fatto la nuova stagione. Nella seconda parte della trasmissione sarà il momento dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo.