Ci sarà anche un volto nuovo nell’edizione 2023 di C’è posta per te. La new entry riguarda uno dei postini che hanno il compito di recapitare il messaggio invito per prendere parte al programma condotto da Maria De Filippi.

Giovanni Vescovio nuovo postino di C’è posta per te

Da quest’anno salirà in bici per questa mission anche per un ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne. L’ambito ruolo del seguitissimo programma di Canale 5 è stato affidato a Giovanni Vescovio, 30enne originario di Treviso.

Nell’edizione 2016/17 del people show era tra i pretendenti della tronista, ed ex gieffina, Sonia Lorenzini. Quest’ultima sembrava intrigata dal veneto ma dopo una prima promettente esterna (fu il primo ad essere prescelto) il discorso si chiuse bruscamente. Non è l’unico postino ‘griffato’ Uomini e Donne visto che da tempo nel cast sono presenti gli ex tronisti Andrea Offredi e Gianfranco Apicerni. Completano il cast Chiara Carcano, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni.

Il trevigiano è stato corteggiatore di Sonia Lorenzini

Giovanni Vescovio lavora da diversi anni a Roma come pr ed ora si riaprono le porte della televisione con l’esperienza a C’è posta per te con la prima puntata che andrà in onda sabato 7 gennaio. Tra gli ospiti internazionali della nuova stagione l’attrice Charlize Theron.