C’è Posta per Te: Carlo chiude la busta a Serena tra le polemiche, Maria: ‘Diventava umiliante’

Carlo e Maria Rosaria chiamate a C'è posta per te da Silvia

Il tentativo della 44enne di Capaccio di ricucire lo strappo con Carlo Raito

Nella puntata di C’è Posta per Te dell’8 marzo, la seconda storia ha visto protagonisti la 44enne Serena, Carlo Raito e la madre di lui, Maria Rosaria. I tre vengono da Capaccio Paestum , in provincia di Salerno, e sono stati invitati in studio da Serena, ex compagna di Carlo, per cercare di ricucire un amore travagliato.

Non appena ha visto la busta, Carlo ha esclamato ironicamente: «Mi aspettavo lo zio d’America e invece ho trovato lei» , lasciando già intendere la sua chiusura nei confronti di Serena.

‘Non posso stare con te, altrimenti mi cacciano di casa‘

Serena ha raccontato che, nonostante le rotture, lei e Carlo si sono sempre cercati e amati, ma lui non ha mai avuto il coraggio di affrontare la madre per difendere la loro relazione. Il problema principale? Maria Rosaria non ha mai accettato Serena perché è divorziata e ha già due figli.

Carlo, appassionato di parapendio, ha però dato una versione completamente diversa: per lui e Serena non c’è mai stato un vero ritorno di fiamma, ma solo un incontro occasionale. «Non siamo tornati una coppia, ci siamo solo rivisti. Non ho subito influenze esterne» , ha dichiarato.

Serena ha ribattuto leggendo un messaggio ricevuto da Carlo Raito pochi giorni prima: «Mi hai detto: ‘Non posso tornare indietro perché mi cacciano di casa’» .

Maria Rosaria ha preso le distanze dalla vicenda: «Non mi sono mai intromessa nel loro rapporto. A casa mia è stata ben accetta» , ma Serena ha insistito mostrando alcune conversazioni recenti, per dimostrare che Carlo non era stato sincero.

Il pubblico si schiera contro Carlo e Maria De Filippi interviene

L’atteggiamento di Carlo ha infastidito il pubblico, che ha più volte dissentito. Quando Serena ha provato a esporre la sua versione, Carlo ha sbottato: «Chiudetele il microfono!» .

A quel punto, Maria De Filippi ha deciso di chiudere la busta di C’è posta per te, per evitare un’ulteriore umiliazione a Serena. Prima di farlo, però, ha rivolto delle parole alla donna:

«Serena, ho 20 pagine di messaggi. Ma visto quello che ha detto, inizierei a pensare a me stessa. Mi sembra una battaglia persa» , lasciando intendere che Carlo non fosse disposto ad ammettere la verità.

Prima di andarsene, Serena ha sussurrato con amarezza: «Ho capito che non mi hai mai amato» , mentre dal pubblico si sentiva qualcuno urlare «Non ti merita!» .