C’è posta per te, Annalisa chiude la busta dopo i tradimenti di Nicola: nuova svolta dopo la trasmissione

Maria De Filippi aveva alzato ‘bandiera bianca’ di fronte alla fermezza con la quale Annalisa aveva riferito di non provare più nulla per Nicola nel corso della puntata del 14 gennaio di C’è posta per te ma lontano dai riflettori del programma televisivo è maturata una nuova svolta.

La crisi della coppia di Adrano per il nuovo tradimento di Nicola dopo il perdono di Annalisa

La siciliana, madre di due figli, aveva deciso di chiudere la busta e di non concedere la seconda chance al marito che l’aveva tradito pochi mesi fa per la seconda volta in 13 anni di matrimonio. “Mi hai fatto soffrire troppo”. La coppia è originaria di Adrano, in provincia di Catania, e Nicola per riconquistare la moglie si era presentato con due fedi. “Li avevo vendute in un momento di rabbia… É come se fosse un nuovo inizio” – ha affermato all’inizio del confronto.

L’uomo ha spiegato che il primo tradimento è legato a problemi familiari che ha avuto dopo il ritorno della suocera dalla Germana, nel 2014, per stare vicino al marito malato di Alzheimer. Quattro anni dopo la crisi per il trasferimento del padre di Annalisa, al quale era molto legato, in una struttura da parte del cognato dove è deceduto dopo 20 giorni. “Le discussioni familiari hanno minato la stabilità e la serenità del rapporto”.

Nicola con le nuove fedi per riconquistare la moglie: ‘Le avevo vendute in un momento di rabbia’

La prima volta ha tradito la moglie con una ragazza conosciuta in chat. Relazione extraconiugale che Annalisa ha scoperto quasi subito così come il flirt con la dipendente del bar nel 2022. Nell’ultimo caso il siciliano era convinto di essersi innamorato di questa donna con la quale aveva iniziato una convivenza finita dopo pochi mesi.

“Ho compreso di aver sbagliato e che mi mancavano mia moglie e miei figli”. Anche in questo caso Nicola ha parlato di tradimento legato ai problemi familiari ma Annalisa ha raccontato di non essere stato lui a lasciare la ragazza e che comunque non si tradisce perché ci sono dei problemi con i parenti. “Poi era anche estremamente geloso“.

‘Non si tradisce due volte per problemi con la famiglia, era anche geloso’

“Lui ha sempre detto che io ero pazza, che si poteva risolvere e da lì lui si è andato a fare un weekend e vengo a scoprire che lui in realtà se ne era andato con lei a Roma. Da lì, ho preso tutte le sue cose e gliele ho buttate nel garage. Io gli ho detto che appena gli andrà male, da me troverà le porte chiuse“. Nonostante la mediazione di Maria De Filippi Annalisa è rimasta ferma nella sua intenzione di non concedere una nuova opportunità al marito. “Ora sto bene così, non è vero che sono ancora innamorato di lui. Vorrei solo mantenere dei buoni rapporti per il bene dei figli”. Busta chiusa e storia finita?

Annalisa sembra decisa sulla sua posizione… Come finirà questa storia? #CePostaPerTe pic.twitter.com/VQUhXO850e — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 14, 2023

Annalisa chiude la busta ma poi dà una nuova chance a Nicola: ‘Ha dimostrato di essere realmente pentito’

Dalle pagine social di C’è posta per te è arrivato l’inaspettato aggiornamento. “Dopo la registrazione Annalisa ha deciso di dare una nuova opportunità al marito“. Nicola ha spiegato di non essersi arreso dopo quanto accaduto in trasmissione. “Ho continuato a dimostrare che volevo sistemare il mio matrimonio” – ha precisato il catanese con Annalisa che ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a concedere una nuova chance al marito. “Dopo la registrazione non ha smesso ogni giorno di dimostrare di essere realmente pentito e cambiato. Ad oggi ci stiamo dando un’altra possibilità”.