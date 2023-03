C’è posta per te, il messaggio di Maria De Filippi in apertura della puntata del 4 marzo

La puntata del 4 marzo di C’è posta per te, registrata alcuni giorni prima della scomparsa di Maurizio Costanzo, segna il ritorno in video di Maria De Filippi. A differenza delle precedenti occasioni la storica trasmissione di Canale 5 partita con un messaggio della conduttrice.

Maria De Filippi a C’è posta per te: ‘Vi ringrazio per l’affetto e l’amore dopo quello che è successo’

Niente video, ma poche parole per ringraziare l’Italia intera per il grande affetto dimostrato in occasione della scomparsa del giornalista e conduttore televisivo a 84 anni. “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo” – le parole di Maria De Filippi che hanno preceduto l’inizio della puntata con la precisazione che si trattava di una trasmissione registrata

Poi il via con la sorpresa degli attori della serie Mare Fuori che sono stati presentati sulle note dei brani di Sanremo 2023. Particolare che fa pensare che la puntata di C’è posta per te trasmessa il 4 marzo sia stata registrata pochi giorni prima della scomparsa di Maurizio Costanzo.