Maria De Filippi, le prime parole dopo la scomparsa di Costanzo alla registrazione di Amici

Ha ripreso a lavorare venerdì 3 marzo con la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica 12 marzo. Per Maria De Filippi è il primo impegno dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.

La puntata di C’è posta per te di sabato 4 marzo, di domenica di Amici del 5 marzo e quelle di Uomini e Donne (dal 6 marzo) della prossima settimana sono state registrate prima del gravissimo lutto che ha colpito la conduttrice televisiva. Secondo le prime indiscrezioni è stata accolta da un composto e lungo applauso dal pubblico del talent show di Canale 5.

Poche ma significative battute prima di immergersi nelle dinamiche della trasmissione televisiva. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato” – ha detto Maria De Filippi.

I telespettatori la rivedranno in video in occasione della puntata di C’è posta per te che andrà in onda sabato 4 marzo e registrata prima della morte di Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio. Ospiti della puntata Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, volti della serie ‘Mare fuori‘.