C’è posta per te, Maria De Filippi sulla ‘sfida’ al Festival di Sanremo: ‘Sarebbe irragionevole e presuntuoso’

A differenza del recente passato Mediaset non rivedrà la programma nella settimana di Sanremo. I vertici di Cologno Monzese hanno deciso di sfidare il Festival della canzone italiana dopo i positivi riscontri in termini di raccolta pubblicitaria durante il periodo dei Mondiali di calcio in Qatar. “Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause”.

Mediaset non modificherà la programmazione nella settimana del Festival: il GF Vip in onda il giovedì

Di conseguenza giovedì 9 febbraio andrà in onda il secondo appuntamento settimanale del GF Vip che proprio nella settimana di Sanremo 2023 riprenderà la doppia programmazione tentando di ripetere l’impresa del 2004 quando la versione Nip del reality superò l’evento Rai in termini di share. Regolarmente in onda Le Iene martedì 7 febbraio su Italia 1. Nessuno stop neanche a C’è posta per te in occasione della finalissima del Festival dell’11 febbraio.

Maria De Filippi, che è stata anche co – conduttrice, ha sempre mostrato grande rispetto per il festival della canzone italiana ma nella circostanza ha rispettato senza batter ciglia la volontà dell’editore come ha riferito a FQ Magazine. “Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di C’è posta per te continuasse anche durante la settimana del Festival di Sanremo. Mantenendo così lo stesso giorno di programmazione”.

C’è posta per te sfiderà la finale di Sanremo 2023, Maria De Filippi: ‘Comprendo la scelta del mio editore’

Per la conduttrice di C’è posta per te non si può parlare di sfida. “Sarebbe irragionevole e presuntuoso. So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo” – ha sottolineato precisando che Sanremo è un appuntamento fondamentale per la musica italiana.