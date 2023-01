C’è posta per te, Stefano De Martino regala un libro ad Alessia e ricorda un aneddoto, Maria lo stronca (VIDEO)

“Quando ho conosciuto quella signora non leggevo molto“. Immediata è arrivata la stroncatura di Maria De Filippi nei confronti di Stefano De Martino: “Non leggevi affatto” – ha precisato la conduttrice durante la puntata del 21 gennaio di C’è posta per te.

L’ex ballerino e conduttore televisivo è stato ospite del programma televisivo di Canale 5 come sorpresa di Alessia, una ragazza originaria di Acerra e residente a Napoli che ha perso entrambi i genitori (il papà camionista è morto tra le sue braccia quando aveva 17 anni dopo un infarto) ed è cresciuta con zia Raffaela che la considera come una figlia. “Io ero già mamma a tutti gli effetti di mia nipote e divento anche suo papà e viene a vivere con me. Le sono stata così appiccicata che ora è legatissima a me, ma mi preoccupa il fatto che è un po’ insicura”.

Raffaela ha scritto a C’è posta per te perché vuole infondere coraggio, forza e sicurezza alla nipote. “É vero che la vita le ha tolto tanto, ma le può dare ancora tante belle cose”. Per la zia Alessia è una principessa ed ha voluto Stefano De Martino perché lo considera un principe. La giovane si è commossa nel vedere la zia dall’altra parte della busta ed è stato un crescendo di emozioni con due care amiche che l’hanno raggiunta prima che venisse bendata per l’incontro con il conduttore di Stasera tutto è possibile che le ha donato un mazzo di rose.

Stefano De Martino incoraggia Alessia: ‘Devi solo credere un po’ più in te stessa, è il momento di aprire una nuova scatola della tua vita’

“Sono bianche e rosse come piacciono a te. Ascoltando la tua storia quante vite può contenere una vita…. Sono sicuro che dentro di te ci sono delle piccole scatoline con tante nuove Alessia che non vedono l’ora di vivere la loro vita. Il passato non è stato felice ma ho una buona notizia: non siamo nel passato. Devi solo credere un po’ di più in te stessa ed ora è il momento di aprire la nuova scatola e dare alla tua nuova vita la possibilità di cominciare”.

Il ballerino ha spiegato che anche lui ha avuto diverse vite. “Quando ho conosciuto Maria a 19 anni facevo il fruttivendolo”. Poi ha consegnato una serie di doni ad Alessia tra cui un libro spiegando che all’inizio dell’esperienza ad Amici non leggeva molto. Pronta la precisazione di Maria De Filippi: “Leggevi zero“. L’ex ballerino ha scherzato sulla stroncatura della conduttrice.

“Avevo detto non leggevo molto perché volevo mantenere un filo… Non leggevo affatto nonostante sapessi leggere” – ha aggiunto prima di consegna il libro de Il giovane Holden. “Mi ha aiutato ad aprire tante scatole”. Prima dell’abbraccio con la zia Alessia ha ricevuto l’ultimo regalo: i biglietti dell’aereo per un viaggio a Madrid con le amiche.