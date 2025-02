C’è posta per te: Vincenzo ritrova il primo amore dopo 60 anni, il paragone con Giorgia Meloni diventa virale

Vincenzo ha ritrovato il suo primo amore a C'è posta per te dopo 60 anni

La sesta puntata di C’è posta per te 2025 ha regalato al pubblico una storia emozionante e allo stesso tempo esilarante. Protagonista Vincenzo Puglisi, un uomo che, dopo 60 anni, ha deciso di rivolgersi al programma di Maria De Filippi per ritrovare Maria D’Urso, il suo primo amore vissuto nella Catania degli anni ’60. L’uomo è entrato in studio con un kimono. “Da poco faccio karate”.

Un amore nato sotto un balcone

Vincenzo aveva solo 18 anni quando si innamorò di Maria, una ragazza di 12 anni che vedeva affacciata al balcone. “La chiamavo Mariella”, racconta lui con nostalgia, aggiungendo che la loro storia era fatta di sguardi rubati e incontri segreti, poiché gli zii di lei erano molto severi. Prima di partire per il servizio militare, Vincenzo e Maria si scambiarono un bacio e continuarono a scriversi per un po’. Tuttavia, al suo ritorno, lui non la trovò più: Maria era scomparsa senza lasciare traccia.

La ricerca tra emozioni e momenti esilaranti

In studio sono arrivate ben sette donne di nome Maria D’Urso, tutte pronte a scoprire se fossero loro l’amore perduto di Vincenzo. Tra momenti di suspense e battute, l’uomo ha più volte sottolineato un dettaglio curioso: “Assomigliava a Giorgia Meloni, ma era più bella perché più alta”. Un paragone che ha fatto sorridere il pubblico e che ha scatenato i meme sui social, facendo finire la premier italiana nei trend di X (ex Twitter) più per la trasmissione di Canale 5 che per il suo intervento alla convention dei conservatori americani.

L’incontro decisivo è avvenuto quando Vincenzo ha ricordato i nomi delle cugine di Maria. A quel punto, una delle partecipanti ha riconosciuto quei dettagli e ha esclamato: “Sono io!” Maria, oggi vedova proprio come Vincenzo, ha confermato di ricordare alcuni momenti del loro passato: “Tu facevi il radiotecnico, giusto?”

L’abbraccio finale e la curiosità del web

Una volta tolta la busta, i due si sono abbracciati, con Vincenzo che ha ammesso di aver spesso sognato Maria nel corso degli anni. Nonostante siano vedovi difficilmente si rivedranno lontano dagli studi televisivi. Lui l’ha omaggiata con un dono floreale. La loro storia ha toccato il cuore degli spettatori, ma ha anche fatto sorridere per le battute spontanee dell’uomo, che ha dimostrato un’ironia contagiosa.

Il web ha reagito in modo esplosivo, tra gif e meme che riprendono il ripetuto confronto tra Maria D’Urso e Giorgia Meloni. Il nome della premier è rapidamente entrato tra le tendenze social della serata, in un mix tra romanticismo e ironia che solo C’è posta per te sa regalare.