Chanel Totti a Verissimo, quella frase sulla separazione del ‘pupone’ e Ilary: «Lo sappiamo solo noi»

Chanel Totti

Nella sua prima intervista televisiva, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi racconta a Silvia Toffanin come ha vissuto la fine del matrimonio dei genitori e il peso delle voci sulla sua famiglia.

«La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male». È la frase con cui Chanel Totti racconta per la prima volta davanti alle telecamere uno dei passaggi più delicati della sua vita. Sabato 19 settembre, a Verissimo, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si apre con Silvia Toffanin e torna a quel periodo familiare che, racconta, è stato reso ancora più difficile dall’enorme esposizione mediatica.

Non è soltanto la separazione ad aver lasciato il segno. A pesare, per Chanel, è stato anche tutto ciò che è arrivato dall’esterno: commenti, indiscrezioni e ricostruzioni sulla sua famiglia che spesso, secondo il suo racconto, non corrispondevano a ciò che stavano vivendo realmente.

«Sui social e in giro, parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere», spiega. Poi una frase che delimita nettamente il confine tra ciò che è stato raccontato pubblicamente e quello che invece appartiene alla famiglia: «Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi».

«Mi sentivo osservata perché ero figlia di»

Nel corso dell’intervista Chanel Totti parla anche di un peso che conosce fin da bambina: quello di essere cresciuta con un cognome immediatamente riconoscibile.

«Da piccola mi sentivo osservata perché ero “figlia di”», racconta. Una condizione che in diverse occasioni le avrebbe provocato disagio, tanto da influenzare anche il modo in cui affrontava nuove esperienze.

«Iniziavo gli sport sempre con un’amica che già conoscevo, per sentirmi più protetta», confessa.

Un particolare che restituisce il lato meno visibile della crescita accanto a due personaggi costantemente sotto i riflettori. Per Chanel, infatti, non c’era soltanto la notorietà dei genitori, ma anche la sensazione di essere osservata e riconosciuta proprio in quanto loro figlia.

Il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller: «Se lei è contenta, lo sono anch’io»

Dalla separazione dei genitori, l’intervista passa anche al nuovo capitolo della vita di Ilary Blasi, sposata recentemente con l’imprenditore Bastian Müller.

La risposta di Chanel è priva di esitazioni e mette al centro la felicità della madre.

«Se lei è contenta, lo sono anch’io. È la cosa più importante, voglio solo questo», dice davanti a Silvia Toffanin.

Parole che raccontano il rapporto tra madre e figlia e il modo in cui Chanel guarda alla nuova fase della vita di Ilary dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Il desiderio di diventare mamma giovane

Nella parte finale dell’intervista Chanel guarda invece al proprio futuro e rivela un desiderio molto preciso: diventare mamma giovane.

«Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane per avere quel legame che io ho con la mia, avere pochi anni di differenza per poter crescere insieme», racconta.

È proprio il rapporto con la madre a rappresentare il modello a cui Chanel sembra guardare pensando alla propria eventuale maternità. Un legame che vorrebbe riproporre, un domani, con un figlio.

Dalla separazione dei genitori al peso del cognome, passando per il rapporto con la madre e per il desiderio di costruire una propria famiglia: nella sua prima intervista televisiva Chanel Totti racconta così una parte della sua storia personale, lontano per una volta dai titoli sulle vicende dei genitori e con la sua voce al centro del racconto.