Totti e Ilary Blasi si ritrovano per il compleanno da regina di Chanel, presenti i compagni: i dettagli

Chanel Totti

Un evento esclusivo nella Tenuta San Domenico

Prove tecniche di famiglia allargata parzialmente riuscita. Una serata da vera regina per Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha celebrato i suoi 18 anni in grande stile nella lussuosa Tenuta San Domenico, a Sant’Angelo in Formis, in provincia di Caserta, alla presenza dei genitori accompagnati dai rispettivi partner. Un evento sontuoso, curato nei minimi dettagli dall’event planner Annalisa Vollaro e impreziosito dalla cucina partenopea rivisitata dello chef stellato Michele Deleo.

Menu stellato e abiti scintillanti

Il menù della serata è stato un viaggio nel gusto: antipasti gourmet, angoli a tema come il “Cuoppo fritto” con crocché e frittatine, lo “Street food” napoletano e la stazione “A tiella” con paccheri mantecati. Immancabile la torta monumentale: sette piani di dolcezza scenografica, omaggio alla nuova maggiore età.

Presenti all’evento oltre 200 invitati, tra cui amici di sempre, come il trapper Ludwig con la fidanzata Emily Pallini, e parenti. Per l’occasione, Chanel Totti ha indossato due look mozzafiato: un primo abito lungo, color nude e tempestato di brillanti, seguito da un minidress trasparente e luminoso. Capelli prima lisci, poi effetto wet per la fase “discoteca”.

oggi c’è stato il diciottesimo di Chanel Totti e in questo momento in cui stavano per fare una foto di “famiglia” sentire lei che dice “mamma?” mi ha fatto una tenerezza assurda🥹 pic.twitter.com/A2XCW442sz — tutto (@tuttociochevuo1) May 18, 2025

Prove di famiglia allargata

Totti e Ilary si sono presentati con i rispettivi partner – Noemi Bocchi e Bastian Muller – ma hanno posato separatamente per le foto con la figlia. Un passo di convivenza civile, ma ancora senza abbracci familiari. Assente il presunto fidanzato di Chanel, Cristian Babalus, alimentando le voci di una rottura. Ma per Chanel potrebbe trattarsi dell’inizio di una nuova fase.

Momento toccante della serata, l’esibizione con il papà sulle note di Più bella cosa: Francesco emozionato ha dedicato le parole della canzone alla figlia. Un compleanno che Chanel ha saputo trasformare in un evento memorabile, simbolo di un nuovo capitolo della sua vita.

L'emozione di #Totti mentre canta "Più bella cosa non c'è" insieme a #Chanel ai suoi 18 anni 🎂🥹💛❤️ pic.twitter.com/DbGefptw5Z — laroma24.it (@LAROMA24) May 18, 2025