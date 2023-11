Chanel Totti va alla alla concessionaria dei vip e spiazza il fidanzato: bolide da 168mila euro

Nel mirino del web per un dono speciale al fidanzato, il 20enne Cristian Babalus, con il quale condivide la passione per la passione per i bolidi. Chanel Totti si è infatti recata in concessionaria ed ha noleggiato un’Audi R8 GT da 168mila euro.

Chanel Totti ha regalato a Cristian Babalus una lussuosa auto sportiva per un solo giorno: noleggio da 900 euro

Un regalo “per un solo giorno” ha precisato la sedicenne che è spesso nel mirino dei social per i frequenti viaggi, le cene lussuose e per ostentare griffe prestigiose e costose nelle foto e nei video condivisi su Instagram e TikTok.

Nella circostanza la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si è recata con il fidanzato alla concessionaria Gabriele Morabito, nota per noleggiare auto ai vip, e l’ha lasciato senza parole quando gli sono state consegnate le chiavi dell’auto sportiva verde Tiffany a due posti, decappottabile e full option. Il costo del noleggio per un giorno si aggira intorno ai 900 euro.

Il noleggio alla concessionaria dove i The Borderline presero la Lamborghini dell’incidente di Casal Palocco

Il Corriere della Sera ha rimarcato un altro dettaglio: Chanel Totti ha scelto la concessionaria dove si erano recati i The Borderline per affittare la Lamborghini che provocò l’incidente in cui morì il piccolo Manuel a Casal Palocco. La sedicenne è fidanzata da un anno con il tiktoker Cristian Babalus che è papà di una bambina, Kylie, nata ad inizio anno dalla precedente relazione con Martina De Vivo.