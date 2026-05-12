Sonia Bruganelli, la foto della figlia Silvia dall’ospedale scuote i social: ‘Sei tu che insegni la vita a me’

Sonia Bruganelli

Il difficile percorso affrontato da Silvia fin dalla nascita e lo scatto in ospedale

La Festa della mamma di Sonia Bruganelli quest’anno si è trasformata in un momento estremamente personale e carico di emozione. L’imprenditrice e opinionista televisiva ha infatti condiviso sui social uno scatto che ritrae la figlia Silvia in ospedale, accompagnandolo con parole che hanno immediatamente colpito migliaia di utenti.

“Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente Silvia, piccola grande guerriera. Che onore essere la tua mamma”, ha scritto Sonia Bruganelli nel post pubblicato durante la giornata dedicata alle mamme.

Un messaggio intenso che ha riportato al centro dell’attenzione il rapporto profondissimo con la figlia nata nel 2002 dal matrimonio con Paolo Bonolis.

Nessun dettaglio sul ricovero di Silvia

Nel post pubblicato sui social, Sonia Bruganelli non ha spiegato i motivi del ricovero né ha fornito dettagli specifici sulle condizioni di salute della figlia.

Lo scatto, però, ha immediatamente suscitato grande partecipazione da parte del pubblico e di numerosi volti noti della televisione italiana, che hanno lasciato messaggi di affetto e vicinanza sotto la pubblicazione.

Il legame tra Sonia e Silvia, d’altronde, è sempre stato raccontato pubblicamente con estrema sincerità dalla stessa Bruganelli, che negli anni ha condiviso il difficile percorso affrontato dalla figlia fin dalla nascita.

La malattia di Silvia e il delicato intervento da neonata

Silvia è nata con una grave patologia cardiaca congenita e poche ore dopo il parto è stata sottoposta a un intervento chirurgico molto delicato.

In passato Sonia Bruganelli aveva raccontato più volte quei momenti drammatici, spiegando che i medici le dissero chiaramente che senza l’operazione immediata la bambina non sarebbe sopravvissuta.

Successivamente, però, Silvia avrebbe riportato un’ipossia cerebrale che le ha causato danni neurologici e difficoltà motorie.

Ospite di Verissimo, l’ex moglie di Paolo Bonolis aveva ricordato con dolore quel periodo, parlando delle difficoltà affrontate dalla famiglia dopo l’intervento.

Il tatuaggio di Padre Pio e il racconto a Belve

Già nel 2024, durante un’intervista a Belve, Sonia Bruganelli aveva raccontato un episodio molto intimo legato proprio alla figlia.

L’opinionista aveva spiegato di essersi tatuata il volto di Padre Pio sull’avambraccio dedicato a Silvia dopo averlo sognato nella notte in cui la ragazza avrebbe dovuto risvegliarsi da un delicato intervento.

Bruganelli aveva però precisato di non considerarsi particolarmente religiosa.

Le parole che fecero discutere

Nel corso degli anni Sonia Bruganelli ha spesso parlato della sua esperienza da madre senza filtri, usando parole che in alcuni casi avevano anche acceso il dibattito pubblico.

In una vecchia intervista aveva dichiarato: “Tanti dicono che certi bambini sono angeli donati da Dio, ma per quanto io ami mia figlia non me la sento di ringraziare Dio”.

A Belve aveva poi aggiunto di non riuscire a vedere la figlia come “un dono”, spiegando quanto il percorso vissuto dalla famiglia fosse stato doloroso e complesso.

Parole che oggi, dopo il nuovo post condiviso dall’ospedale, assumono un significato ancora più forte.

Un messaggio che ha colpito il pubblico

In poche ore la foto pubblicata da Sonia Bruganelli ha raccolto migliaia di reazioni e commenti.

Più ancora dell’immagine, a colpire molti utenti sono state proprio le parole dedicate a Silvia: un messaggio che racconta il rapporto speciale tra una madre e una figlia che, negli anni, hanno affrontato insieme prove durissime lontano dalle telecamere.