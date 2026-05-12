Darderi ribalta Zverev e fa impazzire Roma: salva 4 match point e vola ai quarti, Sinner da libro cuore

Dalla rabbia alla gioia, Darderi rimonta e surclassa Zverev

L’azzurro firma l’impresa più grande della carriera: rimonta il numero 3 del mondo e conquista il primo quarto in un Masters 1000

Impresa gigantesca di Luciano Darderi agli Internazionali BNL d’Italia.

L’azzurro ha eliminato il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e seconda testa di serie del torneo, con una rimonta clamorosa: 1-6, 7-6, 6-0 dopo oltre due ore di battaglia sul Centrale del Foro Italico.

Una vittoria che vale i primi quarti di finale in carriera in un Masters 1000 e che entra di diritto tra le pagine più incredibili del tennis italiano recente.

La rimonta folle dopo quattro match point annullati

La partita sembrava chiusa già nel secondo set.

Darderi aveva perso nettamente il primo parziale e nel secondo si era ritrovato più volte spalle al muro contro un Zverev apparentemente in controllo.

Poi la svolta.

L’azzurro è riuscito a restare aggrappato al match annullando addirittura quattro match point nel tie-break del secondo set, trascinando il pubblico romano dentro una partita diventata via via sempre più elettrica.

Da lì il crollo improvviso del tedesco.

Nel terzo set non c’è stata praticamente storia: Darderi ha dominato 6-0 approfittando anche del blackout mentale e fisico dell’avversario.

Darderi: “Non stavo bene, il pubblico mi ha trascinato”

Subito dopo il match il tennista italiano ha raccontato le sue difficoltà iniziali e l’importanza del sostegno del pubblico.

“È stata una partita molto dura, non mi sentivo bene nel primo set, poi sono riuscito a girarla anche perché Zverev mi ha regalato qualcosa. La gente mi ha aiutato tanto, sono molto felice”, ha dichiarato a caldo.

Per Darderi si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10 e soprattutto contro un numero 3 del ranking mondiale.

Mai un set vinto contro i big: poi la notte perfetta

Fino a oggi Luciano Darderi non aveva mai battuto uno dei grandi nomi del circuito.

Nei precedenti contro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jack Draper, Zverev e Lorenzo Musetti non aveva nemmeno conquistato un set.

A Roma invece è arrivata la notte perfetta.

Un successo che cambia prospettive, classifica e fiducia del 24enne azzurro.

Ora il quarto contro Rafael Jodar

Ai quarti di finale Darderi sfiderà lo spagnolo Rafael Jodar, che ha superato in due set lo statunitense Learner Tien.

Per l’azzurro si apre ora una parte di tabellone improvvisamente ricca di possibilità.

Sinner vola e omaggia Pellegrino

Intanto continua anche la corsa di Jannik Sinner, che ha superato Andrea Pellegrino nel derby italiano degli ottavi.

L’altoatesino si è imposto 6-2, 6-3 raggiungendo i quarti e firmando la 31esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, eguagliando il record di Novak Djokovic.

Al termine della partita Sinner ha dedicato un messaggio speciale all’avversario scrivendo “Bravo” sulla telecamera, omaggiando così il grande percorso del pugliese nel torneo romano.

Musetti ko e fuori dalla Top 10

Giornata amara invece per Lorenzo Musetti.

Il carrarino, condizionato da problemi fisici alla coscia, è stato eliminato nettamente da Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1.

Nel post partita Musetti ha ammesso tutte le difficoltà del momento:

“Sono abbastanza deluso dello spettacolo che ho offerto. La mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto”.

Una sconfitta che gli costa anche l’uscita dalla Top 10 mondiale.