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Uomini e Donne, la scelta di Ciro spiazza il pubblico: bacio e fiori per Elisa nel finale più atteso

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 12 Mag, 2026 - ore: 19:16 #scelta Ciro Solimeno, #Uomini e Donne
Ciro ha scelto ElisaCiro ha scelto Elisa

Il tronista campano chiude il percorso con una decisione che accende i social: sfuma invece il sogno di Martina Calabrò

Finale romantico e carico di tensione a Uomini e Donne, dove Ciro Solimeno ha finalmente fatto la sua scelta durante la registrazione del 12 maggio del people show.

Dopo settimane di dubbi, confronti e momenti complicati, il tronista campano ha deciso di uscire dal programma insieme a Elisa Leonardi, preferendola all’altra corteggiatrice arrivata fino alla fine del percorso, Martina Calabrò.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo ufficiale della trasmissione con un video che mostra un grande mazzo di fiori, un lungo bacio e tutta l’emozione del momento finale conclusosi con i petali rosa.

Il finale con Elisa e il gesto che ha emozionato il pubblico

Per l’occasione Elisa si è presentata con un elegante abito rosso, diventando subito protagonista delle immagini condivise sui social del programma.

La scelta di Ciro era una delle più attese di questa stagione, anche perché il suo percorso è stato spesso segnato da tensioni, indecisioni e momenti molto intensi con entrambe le corteggiatrici.

Alla fine però il tronista ha deciso di seguire le emozioni costruite nel tempo con Elisa, che più volte nel corso delle puntate aveva ammesso di provare un sentimento forte nei suoi confronti.

Chi è Elisa Leonardi

Ventitré anni, originaria di Catania, Elisa Leonardi è una specializzanda in fisioterapia sportiva.

Nel programma si è fatta notare per il carattere diretto e spontaneo, senza mai nascondere fragilità e sentimenti.

Durante il percorso aveva raccontato anche i suoi progetti futuri, spiegando di voler costruire una carriera nel mondo dello sport ma anche una famiglia stabile e serena.

“Una casa piena d’amore e risate”, aveva confidato in un’intervista al magazine del programma.

Il percorso complicato con Martina Calabrò

Non meno intenso è stato però il rapporto costruito con Martina Calabrò.

La corteggiatrice romana, 26 anni, aveva conquistato il pubblico grazie a una personalità forte e a una storia personale delicata, legata ai problemi di salute affrontati dai suoi genitori.

Per settimane molti telespettatori avevano pensato potesse essere proprio lei la scelta finale di Ciro, soprattutto dopo alcuni momenti di forte complicità vissuti in studio e in esterna.

La decisione finale del tronista ha invece ribaltato le aspettative di una parte del pubblico.

Un trono che ha fatto discutere fino all’ultimo

Il percorso di Ciro Solimeno è stato uno dei più commentati della stagione di Uomini e Donne.

L’ex volto legato a Martina De Ioannon ha spesso diviso il pubblico tra chi apprezzava la sua spontaneità e chi invece criticava alcune scelte fatte durante il trono.

La decisione finale con Elisa, però, sembra aver chiuso il percorso nel segno delle emozioni vere, almeno secondo i fan che sui social stanno già celebrando la nuova coppia nata nel dating show di Maria De Filippi.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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