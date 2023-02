Che tempo che fa, Fazio si collega con Amadeus per Sanremo ma c’è solo Morandi: ‘Ora è meno teso’

Alla vigilia di Sanremo 2023 Che tempo che fa, in onda su Rai 3, ha dedicato l’apertura dello spazio riservato all’intrattenimento al festival della canzone italiana collegandosi con la città ligure per ascoltare le sensazioni di Gianni Morandi e del direttore artistico Amadeus ma quest’ultimo non era in postazione.

Amadeus sorpreso mentre segue Inter-Milan, il direttore artistico mostra la maglia di Lautaro dopo il

Fabio Fazio ha chiesto lumi al cantante bolognese che ha riferito che il conduttore televisivo era molto teso per il derby ed era davanti alla tv a seguire Inter-Milan. “Ora è un po’ meno preoccupato perché ha segnato Lautaro Martinez“. Poi le telecamere si sono spostate per mostrare un Amadeus in piedi davanti al televisore con una maglietta dell’Inter tra le mani… Quella di Lautaro che ha immediatamente mostrato ai telespettatori.

Fazio scherza: ‘Tua moglie ha fatto vedere i tuoi boxer’, ore decisivi per Zelensky a Sanremo 2023

“Ringrazio Josè (il figlio), quando gioca l‘Inter devo avere sempre qualcosa della squadra nerazzurra addosso o tra le mani”. A questo punto è intervenuto Fabio Fazio che ha ricordato al conduttore che il pomeriggio la moglie, Giovanna Civitillo, aveva mostrato i boxer che indossava.

“Sempre nerazzurri” – ha ribattuto Amadeus. Durante l’intervista il direttore artistico ha riferito che le riserve sul video di Zelensky in occasione dell’ultima serata di Sanremo 2023 saranno risolti nella giornata di lunedì 6 febbraio.