Che tempo che fa, riaprono i social ma è battaglia sui contenuti: annuncio di Fazio con imitazione

“Dunque possiamo riaprire i nostri social“. Così Fabio Fazio, in una comunicazione sul suo canale Instagram e sul nuovo canale social di Che Tempo Che Fa. Tra il conduttore e la Rai persiste una contesa sull’utilizzo del materiale pregresso dei canali social della trasmissione, sbarcata sul canale Nove, che dopo il suo passaggio a Discovery sono stati oscurati.

Fabio Fazio annuncia la restituzione dei marchi social: ‘Dovete fare il refollowing’

“Dovete fare il refollowing e quindi nuovamente seguirci come se fosse la prima volta” – ha aggiunto imitando Mike Bongiorno. “Sono molto contento di riprendere il dialogo con voi, purtroppo non ci sono i followers che avevamo prima, né i contenuti di prima, ciò non giova a nessuno, vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la vicenda ma intanto ben ritrovati a tutti”. Tra il conduttore e la Rai resta aperta la querelle sull’utilizzo del materiale pregresso dei canali social della trasmissione, sbarcata sul canale Nove, che dopo il suo passaggio a Discovery sono stati oscurati.

‘Non ci sono i contenuti di prima e ciò non giova a nessuno’

L’Officina, società del Gruppo Banijay, che ne detiene la proprietà e che continua a produrre il programma di Fabio Fazio, ha ritenuto “prioritario e urgente, dopo aver subito la brusca e improvvisa chiusura degli storici profili social, restituire alla grande community di Che tempo che fa, composta da quasi 4 milioni di persone, una nuova casa per continuare a seguire l’esclusivo racconto del programma”.

Lo sottolinea il gruppo in una nota, ricordando che il programma tornerà in onda dal 15 ottobre sul Canale Nove del Gruppo Warner Bros.