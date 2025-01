Chi è la nuova velina bionda di Striscia la notizia: Nausica Marasca trionfa e il Molise esulta

Nausica è la nuova velina bionda di Striscia

La 21enne Nausica Marasca è la nuova velina bionda di Striscia la Notizia. Nell’ultima decisiva sfida, ha prevalso su Simona Frascaria, originaria di San Giovanni Rotondo, conquistando il titolo grazie al televoto. L’annuncio ufficiale è stato dato nella puntata del 30 gennaio da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Nausica Marasca, nuova velina bionda: ‘Non vedo l’ora di iniziare’

Raggiante Nausica che è la prima velina della storia di Striscia ad essere eletta dal pubblico. “La vittoria è stata davvero emozionante, ma ero serena perché sapevo che, in ogni caso, sarebbe rimasta un’esperienza unica. Le gambe tremavano come sempre ma il cuore era speranzoso e, quando sono usciti i risultati, ci ho messo un attimo a realizzare. Sono felice di come sia andata e sono piena di gratitudine per tutto quello che Striscia mi ha dato. Ora non vedo l’ora di cominciare, far parte di questa grande famiglia è qualcosa di speciale“.

Da Miss Italia al tg satirico

Nata nel 2004 a Campobasso, Nausica Marasca ha già avuto esperienze nel mondo dello spettacolo, partecipando a Miss Italia e rappresentando il Molise. La giovane ha dichiarato: “Mi piace molto leggere, stare con la mia famiglia e amo il mondo dello spettacolo, quindi appena mi capita un’occasione cerco sempre di informarmi a riguardo”.

Appassionata di canto e musica, Nausica ha rivelato che la sua artista preferita è Celine Dion. Questa opportunità rappresenta per lei un importante trampolino di lancio nel mondo della televisione e dell’intrattenimento. La sua partecipazione al concorso ha già suscitato grande interesse, portando sotto i riflettori il Molise, una regione spesso poco celebrata per i suoi talenti emergenti.

Il sogno che diventa realtà

Con il suo fascino e la sua determinazione, Nausica ha conquistato il pubblico, che l’ha premiata con il voto popolare. “È stata un’esperienza che mi ha regalato tantissimo – ha dichiarato in un videomessaggio a poche ore dalla puntata – e soprattutto la cosa che mi ha fatto più bene è stata sentire il calore del pubblico. Sono grata e felice per tutto ciò che è stato”.

Nausica Marasca affiancherà Beatrice Coari, la nuova velina mora, nella celebre trasmissione satirica di Canale 5. Ulteriori dettagli, comprese le percentuali del televoto, sono disponibili sul sito di Striscia la Notizia.

Per restare aggiornati, Nausica condivide le sue esperienze anche sui social: Instagram.