Fedez, interviene la madre dopo le stoccate di Chiara Ferragni: ‘Meglio che non parlo’

La madre di Fedez punzecchia Chiara Ferragni

“Ma quale è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati come non ha mai parlato nessuno di noi“. Così la mamma e manager di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, risponde a un utente su Instagram che provocatoriamente domanda: “La mammina non parla più?”.

La madre di Fedez risponde su Instagram a un utente

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla relazione tra Fedez e Chiara Ferragni, e la successiva conferma dell’influencer – con un lungo sfogo sui social -riguardo ai tradimenti dell’ex marito, il rapper e la sua famiglia sono stati travolti da un’ondata di critiche in linea. Sotto i post del rapper si leggono commenti sarcastici come: “La vera truffa non è stato il pandoro gate ma sei stato tu” e “Come ti presenti a Sanremo?”.

Anche il profilo della madre è bersagliato da accuse e insinuazioni: c’è chi la ritiene complice, scrivendo “Mi continuo a chiedere, tu sapevi tutto dall’inizio e hai contribuito a coprire tuo figlio con le sue scappatelle”, e chi, più comprensivo, le consiglia una riflessione: “Mi spiace per il circo mediatico, ma come genitori dovreste farvi delle domande”.

Annamaria Berrinzaghi: ‘Credete a tutto quello che dicono gli altri’

Successivamente Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, è stata avvicinata da Michel Dessì di Pomeriggio 5 sotto l’abitazione del rapper. “Oggi pomeriggio è arrivata la mamma di Fedez a prendere il suo cane “ – ha detto il giornalista prima di far ascoltare le parole della mamma di Fedez: “No grazie, no, grazie. Credete a tutto quello che dicono gli altri“.