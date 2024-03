Chi è la vincitrice di Masterchef Italia 13, il trionfo ‘fuori dagli schemi’ di Eleonora Riso

Istrionica, divertente, brillante e soprattutto geniale in cucina al punto di essere incoronata vincitrice di Masterchef Italia 13. Il cooking show si è concluso con la vittoria della 27enne livornese Eleonora Riso.

Masterchef Italia 13, Eleonora Riso ha superato nella finalissima Michela Morelli e Antonio Mazzola

Dopo 12 settimane è arrivata all’ultimo di giovedì 29 febbraio con Michela Morelli, personal trainer 44enne di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), e il 28enne geometra di origini sicule Antonio Mazzola che da tempo vive a Monaco di Baviera. Eleonora Riso ha conquistato i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, con il menù Ichigo Ichie Quant’è bello leggere tra le righe.

La 27enne ha lasciato il segno tra chips di carta di riso con “insalata russa” scomposta, ravioli al vapore ripieni di patate aromatizzate, anguilla in doppia cottura e mochi ripieno di bavarese al cocco e cardamomo con frutta fresca. Con il successo Eleonora Riso si è aggiudicata il montepremi da 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette – Laboratorio di sapori (in uscita l’8 marzo) – dalla casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana.

Chi è Eleonora Riso

La vincitrice di Masterchef Italia 13 lavora come cameriera in un ristorante a Firenze dopo aver frequentato l’Università a Pisa ed essersi trasferita per alcune settimane in Francia per la vendemmia. Quanto è tornata nel capoluogo toscano la livornese ha deciso di andare a vivere tra la natura in una casetta nel bosco che è una sorta di comune in cui ha imparato a tagliare la legna, coltivare l’orto, occuparsi delle galline fino ad apprendere i segreti dell’apicoltura. Si è definita fuori dagli schemi “quasi come i suoi capelli” che nel corso degli anni hanno cambiato frequentemente lunghezza e colore (dal blu al verde ed anche bianconeri).

La passione per la cucina le ha permesso di superare le problematiche legate ai disturbi alimentari. Per una questione etica e di salute cucina per lo più piatti vegani e vegetariani. Tra i suoi ingredienti non mancano mai le spezie e cura meticolosamente la ricerca degli ingredienti oltre che la scelta delle materie prima. Aveva riferito di essersi iscritta a Masterchef Italia 13 con l’obiettivo di divertirsi e durante il programma ha lasciato il segno sia in cucina ma anche per il suo carattere estroverso. Dalla musica al cinema passando per il disegno: Eleonora Riso ama tutto ciò che arte.