Ballando con le stelle, Luisella Costamagna incanta ma Selvaggia Lucarelli la gela: ‘Pasquale fa la differenza’

Val col … tango delle polemiche dopo la performance da standing ovation di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca nel corso della finalissima di Ballando con le stelle di venerdì 23 dicembre.

Standing ovation ed elogi per Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

La giornalista, ripescata nel corso della semifinale dopo il ballottaggio con Lorenzo Biagiarelli, è finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli dopo gli elogi degli altri giudici (“Questo è un ballo da finalissima”). Quest’ultima ha sottolineato il talento di Pasquale La Rocca, vincitore all’esterno di tre edizioni di Ballando, e non ha mosso particolari rilievi alla performance di Luisella Costamagna ma per la blogger in sede di giudizio finale va considerato l’intero percorso fatto durante l’esperienza nel talent di Rai 1.

La stoccata di Selvaggia Lucarelli: ‘Merito di Pasquale che ha una marcia in più’

“Ho un lungo discorso da fare e spero di non essere fraintesa. Pasquale ha vinto tre edizioni su tre di Ballando con le stelle all’estero… Dal punto di vista statistico non è possibile che lui abbia avuto sempre la migliore ballerina di tutte le edizioni. Allora mi domando: è Pasquale o Luisella? Lei è molto brava, ma è chiaro che grazie a lui c’è una marcia in più, tu per me non dovresti neanche competere.

Lui ha qualcosa in più e sa tirare il meglio dai suoi ballerini. Per me questo conta, così come conta il fatto che tu arrivi e fai una puntata e Luisella si infortuna e balla seduta per alcune puntate, poi non balla più, rientra e si fa la finale: mi chiedo è giusto tutto questo nei confronti degli altri? A me non cambia niente chi vince, ma cambia per chi si è fatto 10/11 puntate e si fa male come nel caso di Garko, se a voi va bene una che balla tre puntate?”

‘Luisella ha ballato per tre puntate mentre gli altri ne hanno fatto dieci’, Costamagna: ‘Ho sempre lavorato’

Pronta la replica di Mariotto “Non è una questione di quantità ma di qualità. Ha ballato come una dea”. Sulla questione è intervenuta Luisella Costamagna che ha sottolineato di non essersi mai fermata. Particolare evidenziato anche da Pasquale La Rocca: “Abbiamo sempre lavorato”. Alla fine la giornalista ha incassato tutti 10 con la sola Selvaggia Lucarelli che le ha attribuito un 7.