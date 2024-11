Chi ha vinto Tu si que vales 2024, Matteo Fraziano aveva già partecipato a un talent

Disegnare storie ed emozioni con le mani. Far sorridere e commuovere senza profferir parola ma con gesti che lasciano il segno. Le ombre cinesi di Matteo Fraziano trionfano a Tu si que vales 2024. Il 23enne romano ha vinto l’undicesima edizione del talent show di Canale 5 al termine della puntata del 16 novembre.

Con oltre il 51,1% delle preferenze ha superato i Saulabi (17,9%), i The Phobias (15,9%) e gli Hakuna Matata (15,1%). L’illusionista non è nuovo ad esperienze televisive. Ad inizio anno aveva partecipato al programma dalla Strada al palco, in onda su Rai 2. “L’arte è riuscire a tramutare ciò che abbiamo dentro in un’esperienza che può essere vissuta dagli spettatori” – aveva raccontato. Il vincitore di Tu si que vales 2024 ha iniziato a studiare magia nel 2012. Una passione che gli è stata trasmessa dallo zio. “Mi faceva vedere un gioco di magia e lo eseguiva una sola volta con 4 palline e 4 carte. A furia di vederlo ho cercato di capirlo ed ho iniziato a studiare”.

Dieci anni dopo è sbocciata l’amore per le ombre cinesi. “Un nuovo modo di riuscire ad esprimere le mie passioni più grandi. Le ho scoperte due anni fa andando a vedere uno spettacolo di magia”. Attraverso i giochi d’ombre Matteo Fraziano racconta anche i brani che hanno fatto la storia della musica. Come i Maneskin anche lui si è esibito spesso sulle strade di Roma prima di partecipare a importanti festival ed esordire in tv.