Tu si que vales, Sabrina Ferilli scherza con Ilary Blasi e tira in ballo Francesco Totti (VIDEO)

Come spesso è capitato in questa edizione di Tu si que vales, i giudici del talent televisivo si sono messi in gioco nella divertente sfida musicale in playback che rievoca in parte Tale e quale show.

Ilary Blasi in giuria nella sfida musicale tra i giudici di Tu si que vales

In occasione della semifinale del 9 novembre si sono esibiti negli studi di Amici davanti ad una giuria d’eccezione chiamata a valutare le performance di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Oltre a Christian De Sica e i maestri Beppe Vessicchio e Adriano Pennino era presente anche Ilary Blasi nel ruolo di giudice. Quest’ultima è stata subito protagonista di un siparietto con Sabrina Ferilli. “Noi due abbiamo degli amici in comune” – ha detto la conduttrice televisiva con l’attrice che ha fatto una battuta con chiaro riferimento a Francesco Totti.

La conduttrice a Sabrina Ferilli: ‘Abbiamo qualche amico in comune’, l’attrice: ‘Qualche pezzo ce lo siamo perso per strada’

“Però qualche pezzo ce lo siamo perso, la Roma è la Roma”. Affermazione che ha suscitato ilarità in studio e che è stata accolta con un sorriso da Ilary Blasi. L’esilarante sfida canora tra i giudici di Tu si que vales è stata vinta da Luciana Littizzetto nelle vesti di Cristiano Malgioglio mentre Sabrina Ferilli nell’occasione si è trasformata in Pippo Franco ed ha cantato in playback Che Fico.