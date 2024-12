Chi ha vinto X Factor 2024: trionfa Mimì Caruso, l’ironia per l’outfit dei giudici

Poco prima della mezzanotte è arrivato il verdetto finale. X Factor 2024 si è concluso con il trionfo della 17enne Mimì Caruso del team di Manuel Agnelli. Al secondo posto Les Votives con Achille Lauro che non riesce a vincere nonostante avesse portato tre artisti in finale. Immensa la gioia del talento di Usmate Velate, un piccolo centro vicino a Monza.

“Spero che vi siate divertiti con il mio percorso. Grazie mille” – ha detto prima di cantare nuovamente l’inedito Dove si va scritto da Madame. Era l’unica cantante donna in finale (in settimana c’era stata la polemica di Francamente). É il primo successo di Manuel Agnelli a X Factor che l’aveva sfiorato nel 2017 con i Maneskin. “Ci sono riuscito al sesto tentativo”.

Mimì VINCE questa incredibile edizione di #XF2024 pic.twitter.com/g6Y6bJMdek — X FACTOR (@XFactor_Italia) December 5, 2024

Mimì Caruso: trionfo rosa dopo le polemiche di Francamente, prima gioia per Manuel Agnelli

Al quarto posto si è classificato Lorenzo Salvetti. Sul terzo gradino del podio I Patagarri. In Piazza del Plebiscito a Napoli, la prima volta della finale di X Factor fuori dagli studi televisivi. Oltre 16mila i fortunati che hanno ottenuto il biglietto gratuito di ingresso. A scaldare la folla nella gelida serata di giovedì 2 dicembre ci ha pensato subito Robbie Williams che ha aperto la serata sulle note di Forbidden road per tornare a metà finale per interpretare alcuni dei suoi successi.

Gli outfit dei giudici, diventati subito oggetto di ironia e meme sui social. Tra i giudici, Jake La Furia e Achille Lauro hanno attirato l’attenzione del pubblico con i loro look eccentrici e sopra le righe. Jake La Furia si è presentato in un total white, completo di pelliccia e colbacco, un outfit che non è passato inosservato.

Jake La Furia e Achille Lauro che arrivano alla stazione di Napoli Centrale. #XF2024 pic.twitter.com/yjS7dYze71 — Cry (@firefoxxx79) December 5, 2024

Jack La Furia e Achille Lauro

Robbie Williams fa impazzire Piazza del Plebiscito, l’ironia per gli outfit dei giudici

Achille Lauro, invece, ha scelto di stupire con un look dark, indossando una pelliccia nera in perfetto stile gotico. Gli outfit stravaganti dei due giudici hanno scatenato la creatività del pubblico web, che non ha perso tempo a sfornare paragoni e battute. C’è chi ha evocato l’iconica scena di Totò e Peppino che arrivano a Milano in ‘Totò, Peppino e la malafemmina’, immaginando Jake e Achille come moderni Peppino e Totò in versione glamour. Altri, invece, hanno accostato i due giudici ai ‘re dei due popoli’ di Game of Thrones, sottolineando il contrasto tra il bianco candido e il nero gotico.

Non manca chi ha fatto riferimento al periodo natalizio, commentando: ”Quando alla cena di Natale arrivano i parenti dalla Svizzera”. Tra i super ospiti anche due napoletani doc. Gigi D’Alessio che, dopo un medley dei suoi successi, ha omaggiato Pino Daniele con un duetto con Giorgia. Prima era salito sul palco lo chef Antonino Cannavacciuolo.