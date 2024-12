Vladimir Luxuria investita da un motorino sulle strisce pedonali a Roma (VIDEO)

Disavventura per Vladimir Luxuria. La conduttrice televisiva e opinionista è stata investita giovedì 5 dicembre mentre attraversava sulle strisce a Roma nel quartiere dove vive.

Luxuria investita da un motorino sulle strisce nel quartiere Pigneto: ‘Salvata da un cappotto molto imbottito’

A raccontare l’incidente è stata la stessa attivista della comunità LGBTQIA+ con un post condiviso sul profilo Instagram. “Ieri sera ero nel mio quartiere Pigneto, stavo attraversando la strada sulle strisce pedonali su via L’Aquila. Ad un certo punto un motorino ha sorpassato sulla doppia striscia continua tutte le auto che erano in coda e mi ha investito” – ha spiegato la 59enne foggiana. “Per fortuna avevo un cappotto molto imbottito e quindi non mi sono fatta niente. Però mi sono molto arrabbiata perché se ci fosse stato un bambino al posto mio le cose sarebbero state molto più gravi”.

Il centauro si è fermato: ‘Ero arrabbiata ma alla fine non l’ho denunciato’

Vladimir Luxuria ha spiegato che il centauro si è fermato ed ha preso la targa del mezzo perché inizialmente voleva denunciarlo. “Ero molto arrabbiata ed avevo l’adrenalina a mille perché mi sono vista questo motorino addosso, poi questo ragazzo mi ha detto che era stanco ed è un padre di figlia. Io lascio stare anche perché non mi sono fatta niente. Colgo l’occasione però per invitare i motociclisti romani e non di fare attenzione quando fanno gli slalom, anche quelli che guidano i monopattini. A volte una disattenzione o una stanchezza può creare molti danni” – ha chiosato la conduttrice televisiva.