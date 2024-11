Chiara Ferragni e Fedez, c’è l’accordo di separazione: la decisione sui figli

“Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l’accordo di separazione e contestuale divorzio”. É quanto rende noto l’avvocato Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci per lui e l’avvocato Daniela Missaglia per lei.

I legali annunciano l’accordo tra Chiara Ferragni e Fedez: il rapper pagherà scuola, spese mediche e sport ai figli

“Depositeremo a breve l’accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni” – si legge in una nota.

“Leone e Vittoria – prevede l’accordo – staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini”. Un’intesa che arriva in un momento particolare.

La fuga romantica dell’imprenditrice digitale con Giovanni Tronchetti Provera

La love story tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera fa decisi passi in avanti con la coppia che si è concessa una fuga romantica a Saint Moritz. In uno scatto condiviso dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia sono immortalati su una panchina mentre si lanciano teneri sguardi. Anche Fedez ha voltato pagina da tempo. A New York è stato visto mentre baciava una ragazza dalla chioma bionda in discoteca. In questi mesi sono stati attribuiti al rapper numerosi flirt.