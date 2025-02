Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: la coppia avvistata in uno studio legale

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera continuano la loro relazione senza farsi influenzare dalle difficoltà. Nonostante le tensioni familiari e le recenti vicende giudiziarie che coinvolgono l’influencer, i due sembrano più uniti che mai.

Nei giorni scorsi, il settimanale Oggi ha paparazzato la coppia a Milano, mentre usciva dallo studio legale Iannacone, che segue Ferragni nel caso Balocco. Accanto a loro anche Marina Di Guardo, la madre di Chiara, sempre presente nei momenti più delicati della vita della figlia.

La presenza costante di Giovanni al fianco di Chiara

L’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera non ha esitato a sostenere la compagna, nonostante la contrarietà della sua famiglia, in particolare della madre Cecilia Pirelli. Secondo i rumors, la famiglia Tronchetti Provera non vedrebbe di buon occhio questa relazione, ma Giovanni sembra determinato a rimanere al fianco di Chiara, dimostrandole il suo supporto anche nei momenti più complessi.

Le difficoltà giudiziarie e la crisi smentita

Ferragni sta affrontando il rinvio a giudizio per il caso legato al brand Balocco, con un’udienza fissata a settembre. Oltre agli aspetti legali, c’è anche la necessità di riorganizzare le attività delle sue società e pianificare il futuro lavorativo. In questo percorso, può contare non solo sulla madre, ma anche sulla presenza costante di Giovanni.

Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi smentiscono anche le voci di una presunta crisi tra i due. Camminano insieme per le strade di Milano, complici e affiatati, dimostrando che l’amore tra loro è più forte delle difficoltà. Chiara Ferragni sta provando a voltare pagina dopo la burrasca dell’ultimo anno. L’imprenditrice digitale è tornata alla Milano Fashion Week (“Grande emozione”) ed in copertina sull’edizione rumena della rivista Elle.