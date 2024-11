Chiara Ferragni, la dolce vita romana con Giovanni Tronchetti Provera senza fuggire dai paparazzi

Chiara Ferragni è stata paparazzata dal settimanale Chi a Roma insieme a Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditore con il quale ha iniziato una nuova relazione sentimentale.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera immortalati dal settimanale Chi durante il week end a Roma

Se la Ferragni, in qualità di influencer e imprenditrice, ha dovuto momentaneamente congelare alcune delle sue ambizioni legate strettamente all’immagine pubblica, la Chiara donna ha trovato la forza di tornare a sorridere senza preoccuparsi di “venire bene nella foto”. Secondo quanto raccontato dal periodico Giovanni Tronchetti Provera non si è innamorato della Ferragni ‘dipinta’ dai media e dai social, ma della vera Chiara, della donna che si è lasciata andare a questo nuovo amore.

Durante il fine settimana trascorso a Roma, la coppia è stata avvistata in diversi luoghi iconici della capitale, come la Fontana di Trevi, i Fori Imperiali e Campo de’ Fiori, sempre sorridente e affettuosa, senza mai cercare di nascondersi dai paparazzi. Persino la sosta in una gioielleria e le cene in ristoranti di lusso fino a scatenarsi nei balli al Jackie O’ fino a tarda sera. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera vogliono godersi appieno questo momento speciale, senza farsi condizionare dai giudizi della “Milano snob e chic” che, come riportato, continua a criticare il loro legame.

Chiara Ferragni immortalata dai paparazzi del settimanale Chi mentre passeggia per Roma con Giovanni Tronchetti Provera

Dai luoghi iconici della Capitale alla tappa in gioielleria

Questa nuova storia d’amore sembra rappresentare per Chiara Ferragni un’opportunità per riscoprire la propria essenza di donna, al di là dell’immagine pubblica che l’ha resa famosa. E Giovanni Tronchetti Provera, con il suo atteggiamento riservato ma determinato, ha scelto di seguire il cuore, “a dispetto di tutto e di tutti”, accettando di esporsi maggiormente ai riflettori mediatici.

Paparazzate che pare non abbiano lasciato indifferente Fedez che nei giorni scorsi ha pubblicato una Stories che sembrava indirizzata proprio al rampollo della Milano bene. “Non so se mi rifiuti per i miei Gucci tarocchi o perché il mio conto in banca non mi risalta gli occhi” – riprendendo la sua hit Pensavo fosse amore e invece.