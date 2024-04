Fedez e Chiara Ferragni, nuovo strappo: non si seguono più su Instagram, l’ipotesi sul defollow

Fedez e Chiara Ferragni hanno smesso di seguirsi su Instagram. L’ennesimo strappo tra i due dopo la separazione avvenuta negli scorsi mesi. Già nelle scorse settimane il rapper aveva smesso di seguire le sorelle dell’imprenditrice digitale e viceversa.

Chiara Ferragni e Fedez hanno smesso di seguirsi su Instagram

Un ulteriore passo verso l’ufficializzazione della separazione anche se di fatto Fedez e Chiara Ferragni vivono in abitazioni diverse già da mesi. Nonostante ciò fino ad ora non si erano mai defollowati e c’era chi sperava ancora in un ritorno di fiamma. Il primo a togliere il segui su Instagram sarebbe stato il cantante. Pare che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stato il follow dell’influencer al rapper milanese Diego Naska. Tra quest’ultimo e Fedez ci sarebbe stata un’accesa discussione davanti all’ingresso del Lucid dov’era in corso il release party del nuovo disco da solista di Tony Effe.

Il cantante sarebbe rimasto infastidito dal follow dell’ex al rapper Diego Naska

Un avvicinamento che ha dato fastidio al giudice di X Factor anche perché il motivo della discussione sarebbero stati i figli. Dall’altra parte persone vicine a Naska hanno riferito che non avrebbe mai parlato di Leone e Vittoria e che l’emoticon rappresentava una reazione di incredulità a quanto era stato scritto. Al di là di ciò un nuovo capitolo della fine della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni è stato scritto con il defollow.