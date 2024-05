Chiara Ferragni portafortuna al doppio Paolini-Errani: in finale agli Internazionali di Roma

C’era anche l’influencer Chiara Ferragni a fare il tifo per Jasmine Paolini e Sara Errani alla semifinale femminile di doppio agli Internazionali di tennis di Roma. L’imprenditrice digitale ha postato in una Stories su Instagram una foto che immortala le due tenniste azzurre in azione.

Una presenza portafortuna vista che la coppia azzurra ha superato in due set (6/1-6/2), in appena un’ora di gioco, le teste di serie numero 8 del tabellone, la coppia statunitense composta da Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. Un’impresa che ha permesso al doppio italiano di conquistare la finale degli Internazionali di Roma. “Bello giocare in Italia, è stato bellissimo e oggi c’era anche parecchia gente”.

Così Jasmine Paolini, capace di conquistare la finale nel doppio femminile degli Internazionali BNL d’Italia insieme a Sara Errani, riassume in conferenza stampa le proprie emozioni. A farle eco è la sua compagna di squadra per la quale è stato “tutto perfetto, è stato molto bello. Oggi siamo riuscite a trovare la tattica per mettere in crisi le nostre avversarie, ci è andato tutto liscio ma loro non sono una coppia scarsa visto che hanno fatto tanti risultati quest’anno” ha sottolineato la tennista bolognese.